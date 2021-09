Οικονομία

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ επενδύει εκ νέου στη VICE Media

Η νέα αυτή επένδυση υπογραμμίζει την επιτυχημένη στρατηγική συνεργασία του Ομίλου ANTENNA με τον παγκόσμιο οργανισμό VICE Media.



Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, ο διεθνής οργανισμός media και ψυχαγωγίας, συμμετείχε, ανάμεσα σε άλλους επενδυτές, όπως η Lupa Systems του James Murdoch, η TPG, η TCV καθώς και η Sixth Street, στον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης του VICE Media Group, που κατάφερε να συγκεντρώσει $135εκ.

Η νέα αυτή επένδυση υπογραμμίζει την επιτυχημένη στρατηγική συνεργασία του Ομίλου ANTENNA με τον παγκόσμιο οργανισμό VICE Media που απευθύνεται στα νεανικά κοινά.

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ και η VICE Media συνεργάζονται από το 2014. Η VICE Media δημιουργεί νεανικό, συναρπαστικό, πρωτότυπο, αυθεντικό και βραβευμένο περιεχόμενο, που διανέμεται μέσω του δικτύου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Η VICE Greece έχει παραγάγει περισσότερες από 240 ώρες πρωτογενούς υλικού, ενώ περισσότερα από 2.500 θέματα διοχετεύονται κάθε χρόνο σε όλες τις πλατφόρμες.

Η ηγετική παρουσία του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ στις περιοχές της νοτιοανατολικής και κεντροανατολικής Ευρώπης, καθώς και στην Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, επέτρεψε στη VICE Media να επεκταθεί επιτυχώς στην Ελλάδα, στη Σερβία και τη Ρουμανία, με στόχο να ηγηθεί της επέκτασης του VICE σε ολόκληρη την περιοχή, μέσα από διάφορες πλατφόρμες.

Η τελευταία αυτή κίνηση του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του στο όραμα της VICE Media, που συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται, δημιουργώντας και παρέχοντας κορυφαίο περιεχόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σχετικά με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, ο κορυφαίος διεθνής οργανισμός media και ψυχαγωγίας, διατηρεί ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Ο Όμιλος σήμερα, απευθύνεται σε ένα κοινό που ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έχει ένα μοναδικό ιστορικό σε επενδύσεις τεχνολογίας και media, με στρατηγική συνεργασία με το Raine Group, επενδύσεις στη Vice Media, καθώς και στη Thrive Global της Arianna Huffington. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες ανάπτυξης και να διευρύνει την παγκόσμια απήχηση και επιρροή του διεθνώς.

Σχετικά με το VICE Media Group

To VICE Media Group είναι μια διεθνής εταιρεία media που δραστηριοποιείται σε διάφορες πλατφόρμες. Ιδρύθηκε το 1994 και πλέον έχει γραφεία σε πάνω από 30 χώρες, δίνοντας έμφαση σε πέντε παρακλάδια του: 1) στο VICE.com, ένα βραβευμένο διεθνές δίκτυο ψηφιακού περιεχομένου, 2) στο VICE STUDIOS, ένα studio παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, 3) στο VICE TV, ένα βραβευμένο με EMMY διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο, 4) σε ένα τμήμα ειδήσεων βραβευμένο με Peabody και το βραδινό του δελτίο ειδήσεων με τα περισσότερα βραβεία EMMY, και 5) στο VIRTUE, ένα διεθνές full service creative agency. To χαρτοφυλάκιο του VICE Media Group περιλαμβάνει το Refinery29 (τη Nο.1 εταιρεία media και ψυχαγωγίας για γυναίκες, παγκοσμίως), το PULSE Films (ένα υπερσύγχρονο studio παραγωγής με βάση το Λονδίνο και παρακλάδια στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι και το Βερολίνο) και, τέλος, το i-D (ένα παγκόσμιο ψηφιακό διμηνιαίο περιοδικό μόδας, σύγχρονου πολιτισμού και design).

