“The 2night show”: “ανατρεπτικοί” καλεσμένοι την Τετάρτη

Ο Σταμάτης Γονίδης παρουσιάζει ζωντανά το νέο του τραγούδι και η Δανάη Μιχαλάκη, μιλάει για τις «Άγριες Μέλισσες» και τον πολύκροτο γάμο της.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2night Show» «γράφουν» την 6η χρονιά τους στο late night πρόγραμμα του ANT1, με ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ανατρεπτικούς καλεσμένους.

Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Σταμάτη Γονίδη, τον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή που παρουσιάζει ζωντανά στο στούντιο το καινούργιο του τραγούδι. Αυθόρμητος, όπως πάντα, μιλάει με ειλικρίνεια για τις δύο εξαρτήσεις του, για τις πνευματικές του αναζητήσεις, για τη σύντροφο της ζωής του, αλλά και για τη μικρή του κόρη που πρόσφατα βαπτίστηκε. Ο Σταμάτης Γονίδης, εκτός από την πρόσκληση του Γρηγόρη, αποδέχεται με χαρά και την πρόσκληση του μικρού Σπύρου για να περάσει από το mini studio. Η συνάντησή τους είναι απολαυστική όπως και η «ψαριά» που πιάσανε!

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η πιο πολυσυζητημένη «μέλισσα» του καλοκαιριού, η Δανάη Μιχαλάκη. Η όμορφη ηθοποιός, που ένωσε τη ζωή της με τον σύντροφό της στη Σύρο, μιλά πρώτη φορά για τον πολύκροτο γάμο της και για τα όσα έγιναν και δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Επίσης, αναφέρεται στον Γ’ κύκλο της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» και στις αλλαγές που θα γίνουν στο Διαφάνι. Τέλος, μιλά για τη συμμετοχή της στη θεατρική παράσταση «Σεσουάρ για δολοφόνους» όπου, επιτέλους, θα υποδυθεί έναν κωμικό ρόλο.

Μαζί ξενυχτάμε, παίζουμε, γελάμε, συγκινούμαστε, ακούμε τις πιο ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις!

«The 2night Show»: Απόψε στις 23:30

