Χρυσή Αυγή για επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Συγχαρητήρια στους μαθητές

Η Νεολαία της Χρυσής Αυγής επιχαίρει για την επίθεση μαθητών σε φοιτητές που πραγματοποιούσαν αντιφασιστική συγκέντρωση.

Το Μέτωπο Νεολαίας της Χρυσής Αυγής εξέδωσε ανακοίνωση για να συγχαρεί τους μαθητές του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης για την επίθεση που εξαπέλυσαν, με πέτρες και κοντάρια, σε βάρος φοιτητών που πραγματοποιούσαν αντιφασιστική συγκέντρωση στην περιοχή.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση «συγχαίρει τους μαθητές για την δυναμική τους αντίδραση απέναντι στις προκλήσεις και τις απόπειρες καπήλευσης των κινητοποιήσεων τους για αντεθνικούς σκοπούς»!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή συγχαίρει τους μαθητές του 1ου-2ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης για την δυναμική τους αντίδραση απέναντι στις προκλήσεις και τις απόπειρες καπήλευσης των κινητοποιήσεων τους για αντεθνικούς σκοπούς. Συνονθυλεύματα κομμουνιστικών και αναρχικών μορφωμάτων δεν έχουν καμία θέση κοντά στους σχολικούς χώρους, ιδίως όταν με θράσος ανακοινώνουν εκφοβιστικές συγκεντρώσεις εγκαταλείποντας κάθε προσωπείο δήθεν φιλο-μαθητικών αισθημάτων. Ορθώς λοιπόν η μαθητική κοινότητα της Σταυρούπολης απομάκρυνε τους αριστεριστές συμμορίτες κάνοντας αυτό που η πολιτεία αρνείται να πράξει καλύπτοντας τους χαϊδεμένους της “ταξικούς επαναστάτες”.»

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Καταγγέλλουμε την φασιστική επίθεση με καδρόνια, κροτίδες και πυρσούς ενάντια σε φοιτητές, μέλη φοιτητικών συλλόγων, που έγινε σήμερα, Τρίτη 28/9/2021, στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Πρόκειται για οργανωμένες ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις που βρίσκονται μακριά και απέναντι από τα προβλήματα της νεολαίας και των μαθητών. Δεν το κρύβουν άλλωστε ούτε με τις δηλώσεις τους, ούτε με τις ανακοινώσεις τους όπως αυτή της νεολαίας της Χρυσής Αυγής που χαιρέτισε την επίθεση!

Επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά το ρόλο τους ως το μακρύ, βρώμικο χέρι του συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές οι δυνάμεις, λίγες μέρες πριν, είχαν χτυπήσει φοιτητές που μοίραζαν έξω από το σχολείο ενημερωτικά φυλλάδια για τις εξελίξεις στην παιδεία και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Δεν χωρά εφησυχασμός! Ο λαός της Θεσσαλονίκης, η νεολαία της περιοχής έχουν απομονώσει ξανά τις ακροδεξιές, εθνικιστικές και φασιστικές δυνάμεις και θα κάνουν πάλι όποτε προσπαθήσουν να σηκώσουν κεφάλι. Καλούμε τους μαθητές, τους φοιτητές, τους εργάτες, μαζικά το λαό της Θεσσαλονίκης να συμμετέχει στο αυριανό συλλαλητήριο που καλούν οι φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, σύλλογοι γονέων και μαζικοί φορείς στις 18:30 στην πλατεία Τερψιθέας στη Σταυρούπολη».

