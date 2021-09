Τοπικά Νέα

Νέος σεισμός στο Ηράκλειο

Το επίκεντρο εντοπίζεται ένα χιλιόμετρο νότια του Αρκαλοχωρίου

Νέος ισχυρός μετασεισμός σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών ο σεισμός είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται ένα χιλιόμετρο νότια του Αρκαλοχωρίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,5 χιλιόμετρα.

