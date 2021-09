Τεχνολογία - Επιστήμη

Τσελέντης: ο σεισμός στην Κρήτη είχε επιτάχυνση σχεδόν 1G

Τι είπε για την Θήβα και τις εκτιμήσεις για μεγάλο σεισμό στην περιοχή. Γιατί ανέφερε ότι θα μείνουν για μήνες μακριά απο τα σπίτια τους οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στον φονικό σεισμό στην Κρήτη, λέγοντας ότι το ρήγμα είναι γνωστό και αναμένεται ότι η μετασεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμη. Έσπευσε όμως να διευκρινίσει ότι ο σεισμός των 5,8 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός και δεν θα υπάρξει μεγαλύτερος, παρά το γεγονός ότι κάποιοι μετασεισμοί θα είναι κοντά στα 5 ρίχτερ.

Ο κ. Τσελέντης, είπε ότι το κακό για τους κατοίκους είναι ότι δεν θα μπορούν να πάνε στα σπίτια τους τους επόμενους μήνες, ούτε και να ξεκινήσουν οικοδομικές δραστηριότητες για την αποκατάσταση των ζημιών, ακριβώς γιατί αναμένεται η μετασεισμική δραστηριότητα να είναι και πλούσια και μακρά. Για το λόγο αυτό πρότεινε να βρεθούν λύσεις στέγασης είτε σε ξενοδοχεία που το χειμώνα στην Κρήτη έχει πάρα πολλά εκτός δραστηριότητας, είτε σε διαμερίσματα.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση, είναι ότι στο σεισμό στην Κρήτη καταγράφηκε πάρα πολύ μεγάλη κατακόρυφη επιτάχυνση, που έφτασε στα 0,856G και είπε ότι σχεδόν στο 1G ειναι η επιτάχυνση με την οποία σηκώνεται ένας άνθρωπος από το έδαφος.

Επίσης συμπλήρωσε ότι από την αρχή του καλοκαιριού, στην περιοχή είχαν καταγραφεί 2.800 μικροσεισμοί.

Όπως είπε ακόμη, ο ίδιο0ς όλο το καλοκαίρι πηγαινοερχόταν στο Αρκαλοχώρι και μάλιστα πραγματοποίησε και μια ομιλία στο χωριό, προειδοποιώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τα πετρόχτιστα σπίτια και ίσως αυτό να βοήθησε να μη θρηνήσουμε περισσότερα θύματα.

Σε ότι αφορά τη σεισμική δραστηριότητα στη Θήβα, χαρακτήρισε αδόκιμους τους ισχυρισμούς ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 ή και 6,5 ρίχτερ. Το ξέρουμε το ρήγμα και εξελίσσεται φυσιολογικά, είπε ο κ. Τσελέντης

