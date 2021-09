Αθλητικά

Ο Μουρίνιο αρνήθηκε πρόταση της Ρεάλ για χάρη της Ρόμα

Την αποκάλυψη έκανε ο Πάουλο Φούτσε. Ποια ήταν η πρόκληση που έκανε τον Πορτογάλο να προτιμήσει τη Ρόμα.

Στην αποκάλυψη πως ο Ζοσέ Μουρίνιο αρνήθηκε πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης το περασμένο καλοκαίρι, προχώρησε ο παλιός μεγάλος άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης (και συμπατριώτης του «Special One») Πάουλο Φούτρε την Τρίτη (28/09).

Σύμφωνα με τον Φούτρε, ο 58χρονος τεχνικός δέχθηκε προσέγγιση από τους Μαδριλένους, αφού είχε δώσει ήδη τα χέρια με τη Ρόμα κι απάντησε αρνητικά, διότι θεωρεί πολύ μεγαλύτερη πρόκληση το πρότζεκτ της ιταλικής ομάδας.

«Αφού υπέγραψε στη Ρόμα ο Μουρίνιο είχε πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως απάντησε αρνητικά κι έμεινε με το πρότζεκτ της Ρόμα επειδή αγαπά τις προκλήσεις. Μία πρόκληση, που μοιάζει πολύ με αυτή που είχε όταν ήταν προπονητής στην Πόρτο και θυμίζει λίγο και το ρόλο του στην Τσέλσι. Το έργο του Μουρίνιο στη Ρόμα πρέπει να εκληφθεί ως πρόκληση» τόνισε ο Φούτρε

