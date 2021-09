Αθλητικά

Champions League: Ο Άγιαξ έριξε… στο καναβάτσο και την Μπεσίκτας

Σαχτάρ Ντόνετσκ και Ίντερ έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία αποτέλεσμα που δεν έφερε χαμόγελα σε κανέναν από τους δυο αντιπάλους.

Ο Άγιαξ συνεχίζει την ξέφρενη εφετινή πορεία του σε πρωτάθλημα Ολλανδίας και Champions League, φτάνοντας τις 8 νίκες στα 9 επίσημα παιχνίδια του και στις δύο διοργανώσεις.

Νέο «θύμα» του η Μπεσίκτας, την οποία νίκησε πολύ εύκολα με 2-0 για τη 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου του Champions League, κάνοντας το «2 στα 2», σε ένα ματς που οι Τούρκοι μάλλον θα πρέπει να αισθάνονται... ικανοποιημένοι απ' την έκταση του σκορ, καθώς ο «Αίας» είχε 19 τελικές, χάνοντας τα... άχαστα μπροστά από την εστία του Ντεστάνογλου, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Τα τέρματα για τους Ολλανδούς, πέτυχαν ο Μπερχάους στον 17 και ο Αλέ στο 43.

Στο «Ολιμπίνσκι» του Κιέβου, η Σαχτάρ και η Ίντερ έμειναν στο 0-0, με τους πρωταθλητές Ιταλίας να χάνουν τεράστιες ευκαιρίες στο φινάλε για να φύγουν με το «διπλό», με τον πολύπειρο Πιάτοφ να κρατάει το «μηδέν» στην εστία του με εντυπωσιακές επεμβάσεις.

