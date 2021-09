Οικονομία

ΔΕΗ: Απεργία αποφάσισε η ΓΕΝΟΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απεργία την ημέρα που έχει προγραμματιστεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ

Την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας στις 19 Οκτωβρίου - την ημέρα που έχει προγραμματισθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - αποφάσισε σήμερα το ΔΣ της ΓΕΝΟΠ.

Στις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και συλλαλητήριο ενώ θα προηγηθεί συνέντευξη Τύπου στην οποία θα παρουσιαστούν οι θέσεις της Ομοσπονδίας κατά της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Ηράκλειο - Αυτοψίες: Εκατοντάδες τα “κόκκινα” κτίρια

Άγιος Παντελεήμονας: Συναγερμός για εξαφάνιση ανήλικης

Champions League: Ο Άγιαξ έριξε… στο καναβάτσο και την Μπεσίκτας