Ποτά “μπόμπες” από τη Βουλγαρία: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης (βίντεο)

Συνελήφθησαν 12 μέλη της σπείρας. Σε εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα παράνομα κέρδη της.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας μετέφεραν, συστηματικά και σε ευρεία κλίμακα από τη Βουλγαρία, λαθραία αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθησαν την Τρίτη, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, σε περιοχές των Σερρών, της Λάρισας, της Αττικής, της Καρδίτσας και της Βοιωτίας, 12 μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος άλλων 4 μελών που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία - κατά περίπτωση - για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των νομοθεσιών για τα σήματα και τα ναρκωτικά.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τις αρχές του έτους, εισήγαγαν παράνομα από τη Βουλγαρία αιθυλική αλκοόλη, για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών καθώς και συσκευασμένα ποτά, στα οποία αντικαθιστούσαν τις ετικέτες με ελληνικές και τα διέθεταν στην εγχώρια αγορά, χωρίς να καταβάλουν δασμούς και φόρους, αποκομίζοντας τεράστια οικονομικά οφέλη.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης.

Αρχικά, χρησιμοποιώντας ειδικά διασκευασμένα φορτηγά οχήματα, μετέφεραν τις λαθραίες ποσότητες σε αποθήκη σε περιοχή των Σερρών.

Στη συνέχεια, μετέφεραν τις ποσότητες σε αποθήκες νόμιμης επιχείρησης στη Λάρισα, όπου προέβαιναν στην απόξεση των ετικετών και επικολλούσαν πλαστές αυτοκόλλητες ετικέτες, με λογότυπα επώνυμων εταιρειών.

Μάλιστα, τα μέλη της οργάνωσης, φρόντιζαν ώστε η μεταφορά στη Λάρισα να γίνεται σταδιακά και σε μικρές ποσότητες, ώστε σε ενδεχόμενο έλεγχο οι ποσότητες οινοπνεύματος να μπορούν να δικαιολογηθούν από τη νόμιμη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Έπειτα, διοχέτευαν τα αλκοολούχα ποτά στη λιανική πώληση, ενώ τη λαθραία αιθυλική αλκοόλη μέσω μεταφορικών εταιριών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν με τη συνδρομή κλιμακίων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΕΛΥΤ), καθώς και των Τελωνείων Σερρών και Λάρισας, σε οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, οικίες και επιχειρήσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

18 δεξαμενές με αιθυλική αλκοόλη, των 1.000 λίτρων η καθεμία,

770 δοχεία με αιθυλική αλκοόλη, των 10 λίτρων το καθένα,

880 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης,

900 λίτρα σε πλαστικές φιάλες που περιείχαν αλκοολούχα ποτά,

3.396 φιάλες αλκοολούχων ποτών,

10.000 πλαστές ετικέτες επώνυμων αλκοολούχων ποτών και ειδική κατασκευή - εργαλεία για την απόξεση ετικετών,

8 οχήματα, τράκτορας με επικαθήμενο ρυμουλκούμενο,

2.145 γραμμάρια ηρωίνη,

9.200 ευρώ,

κινητά τηλέφωνα και έγγραφα.

Οι διαφυγόντες φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις, μόνο από τις κατασχεθείσες ποσότητες, ξεπερνούν τις 850.000 ευρώ, ενώ από τη συνολική μελέτη της δράσης της οργάνωσης εκτιμάται ότι τα παράνομα κέρδη της ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

