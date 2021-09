Life

Mad Clip: “Πόλεμος” συγγενών για 8000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που κατέληξαν τα χρήματα που είχε στην τσέπη του ο Mad Clip, την ημέρα του θανατηφόρου τροχαίου.

"Πόλεμος" είχε ξεσπάσει μεταξύ των συγγενών του Mad Clip για τα περίπου 8.000 ευρώ που βρέθηκαν στη τσέπη του παντελονιού του αδικοχαμένου τράπερ.

Τα χρήματα, λόγω των διαφωνιών, είχαν παραμείνει στο αστυνομικό τμήμα, όμως σήμερα η ΕΛΑΣ τα κατέθεσε στο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega.

O σταυρός και το κινητό του Mad Clip, τα δυο αντικείμενα που εναγωνίως αναζητούσαν συγγενείς και φίλοι μετά το θανατηφόρο τροχαίο του τράπερ, βρέθηκαν ύστερα από σχεδόν 20 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες o χρυσός σταυρός αξίας 10.000 ευρώ και το κινητό τηλέφωνο βρέθηκαν από τους πραγματογνώμονες που είχαν αναλάβει την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στο Ηράκλειο: Ένας σκύλος τριγυρνά μόνος στα ερείπια (εικόνες)

Μαυρικίου: στέλνουν βιογραφικά με γυμνές φωτογραφίες για να βγουν στο θέατρο (βίντεο)

Champions League: Ο Άγιαξ έριξε… στο καναβάτσο και την Μπεσίκτας