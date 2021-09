Αθλητικά

Champions League: Το πρώτο γκολ του Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν (βίντεο)

Σαν σίφουνας πέρασε η Λίβερπουλ από την έδρα της Πόρτο. Η Σερίφ Τιρασπόλ “ταπείνωσε” τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη περίμενε με κομμένη την ανάσα την “τιτανομαχία” της Παρί Σεν Ζερμέν των Μέσι, Νεϊμάρ, Μπαπέ και των λοιπών αστέρων της, κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στο Παρίσι.

Η Παρί βρήκε το γκολ που έψαχνε από νωρίς με τον Γκουέι (8') και “καθάρισε” το ματς, με το πρώτο γκολ του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα των Παριζιάνων στο 74', έπειτα από πολύ ωραία συνεργασία με τον Νεϊμάρ και πλασέ στο “παραθυράκι”. Αυτό ήταν το 121ο τέρμα του “ψύλλου” σε 151 συμμετοχές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Tην παράσταση έκλεψε για άλλη μία φορά η “σταχτοπούτα” του φετινού Champions League, η Σερίφ Τιρασπόλ των Γιώργου Αθανασιάδη και Δημήτρη Κολοβού, η οποία νίκησε με 2-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Μπερναμπέου” (με... buzzer-beater γκολ του Τιλ στο 90'), σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην Ιστορία του θεσμού.

Οι Μολδαβοί προηγήθηκαν στο 25' με τον Γιακσιμπάεφ και μολονότι δέχθηκαν την ισοφάριση στο 65' με αμφισβητούμενο πέναλτι του Μπενζεμά (το οποίο έδειξε με υπόδειξη VAR ο Βέλγος ρέφερι Βίσερ), όχι μόνο άντεξαν ως το φινάλε έχοντας ως “ήρωα” του Γιώργου Αθανασιάδη - ο οποίος έκανε συγκλονιστικές αποκρούσεις στο 17' (φάουλ Μπενζεμά), στο 54' (πλασέ Αζάρ) και στο 75' (σουτ Μόντριτς που απέκρουσε με το... πρόσωπο) - αλλά βρήκαν και γκολ νίκης στο 90' με απίστευτο “κεραυνό” του Τιλ που έφυγε “καρφί” για το “παραθυράκι” του Κουρτουά! Απίστευτη εκκίνηση της Σέριφ που βρίσκεται στην κορυφή του 4ου ομίλου, έχοντας πίσω της της Ρεάλ Μαδρίτης, Σαχτάρ και Ίντερ!

Στο “Ντραγκάο” η Λίβερπουλ ήταν εντυπωσιακή, νίκησε για τρίτο σερί αγώνα την Πόρτο στην έδρα της - αυτήν τη φορά με το εμφατικό 5-1 χάρις σε δύο γκολ του Σαλάχ, δύο του Φιρμίνο κι ένα του Μανέ - και της χάλασε τη... γιορτή για το 200ό παιχνίδι της στο UEFA Champions League.

Στο “Τζουζέπε Μεάτσα” η Μίλαν έμεινε με δέκα παίκτες από το 29' κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά την αποβολή του Κέσι (δεύτερη κίτρινη) και μολονότι προηγήθηκε στο 20' με το γκολ του Λεάο από το 20' (ο Πορτογάλος είχε κι ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι στο οριζόντιο δοκάρι του Όμπλακ λίγο πριν τη συμπλήρωση του ημιχρόνου), δεν κατάφερε να φύγει με αποτέλεσμα, διότι οι “ροχιμπλάνκος” έφεραν τα πάνω-κάτω στο τέλος με τα γκολ των Γκριεζμάν (85') και Σουάρες (90'+6', πέναλτι).

Τεράστιο “διπλό” - και μάλιστα με ανατροπή - για την Μπριζ, η οποία νίκησε 2-1 τη Λειψία στη Γερμανία και την άφησε στην τελευταία θέση του ομίλου, ενώ η Ντόρτμουντ πήρε μία... επαγγελματική νίκη κόντρα στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας με 1-0 κι έκανε το “2 x 2”.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης:

1oς Όμιλος

Παρί Σεν Ζερμέν - Μάντσεστερ Σίτι: 2-0

(8΄ Γκουέι, 74΄ Μέσι) Λειψία - Μπριζ: 1-2

2ος Όμιλος

Πόρτο - Λίβερπουλ: 1-5

(75΄ Ταρέμι - 18΄, 60΄ Σαλάχ, 45΄ Μανέ, 78΄, 83΄ Φιρμίνο) Μίλαν - Ατλέτικο Μαδρίτης: 1-2

3ος Όμιλος

Άγιαξ - Μπεσίκτας: 2-0

(17΄ Μπερχάους, 43΄ Αλέ) Ντόρτμουντ - Σπόρτινγκ Λισσαβόνας: 1-0

4ος Όμιλος

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Ίντερ: 0-0

Ρεάλ Μαδρίτης - Σερίφ Τιρασπόλ: 1-2

