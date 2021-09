Οικονομία

36 - 72 δόσεις για κορονοχρέη: ανοίγει η πλατφόρμα

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης. Οι κατηγορίες οφειλετών που εμπίπτουν στην ρύθμιση. Ποιες οφειλές ρυθμίζονται.



Ίσως και μέσα στην ημέρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ρύθμιση των χρεών που γέννησε η πανδημία, σε 36 δόσεις ή 72 δόσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες καταβάλλονται προσπάθειες από την ΑΑΔΕ να καταστεί δυνατό το άνοιγμα της πλατφόρμας στο mybusinessSupport, να γίνει σήμερα.

Το μέτρο αφορά περίπου 823.000 φορολογουμένους, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την πανδημία. Αυτοί θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους, είτε σε 36 δόσεις (τρία χρόνια) άτοκα ή σε 72 δόσεις (6 χρόνια) με επιτόκιο 2,5%. Και στις δύο περιπτώσεις η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών μέχρι 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ποσά οφειλών άνω των 1.000 ευρώ.

Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφορία οι οποίες βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021.

Τα βασικά στοιχεία της ρύθμισης:

Στην ρύθμιση θα ενταχθούν όσοι αποδεδειγμένα θα έχει πληγεί και με βάση μια διευρυμένη λίστα ΚΑΔ, τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έκαναν δήλωση Covid, τους ανέργους που εγγράφηκαν στον ΟΑΕΔ και τους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή ή στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση της κυβέρνησης στην νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν φορολογικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Αυτές μπορούν να ρυθμιστούν έως και 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, ή άτοκα σε 36 δόσεις. η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνει μέχρι την 31η Ιανουάριο του 2022. Να σημειωθεί ότι όσοι επιλέξουν να ρυθμίσουν τις οφειλές σε περισσότερες από 36 δόσεις, τότε η ρύθμιση θα είναι έντοκη για το σύνολο των δόσεων και όχι για τις επιπλέον.

Δηλαδή εάν κάποιος θελήσει θα ρυθμίσει το οφειλόμενο ποσό σε 50 δόσεις, τότε θα είναι έντοκες και οι 50 μηνιαίες δόσεις.

Διευκρινίζεται ότι στην ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν ο φετινός φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ καθώς δεν αποτελούν ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά βεβαιωθέντες οφειλές.

Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι κατηγορίες οφειλετών που εμπίπτουν στην ρύθμιση είναι:

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας.

Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης COVID.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, από τους 2 εκατ. δυνητικά δικαιούχους της ευνοϊκής ρύθμισης, χρέη στο ελληνικό δημόσιο έχουν:

134.455 νομικά πρόσωπα,

392.785 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

299.195 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες

Συνολικά 823.435 έχουν δημιουργήσει μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 2,26 δισ. ευρώ προς τη φορολογική αρχή την εν λόγω περίοδο και ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες πληττόμενων.

Αναλυτικά ποιες είναι οι οφειλές ρυθμίζονται:

Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα αρρύθμιστες οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων).

Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες.

Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση δεν εντάσσονται οι φόροι που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται αυτό το διάστημα.

Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί.

