Πολιτική

Ελλάδα - Γαλλία: οι ΗΠΑ στηρίζουν την αμυντική συμφωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήρης στήριξη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως απάντησε εκπρόσωπος του στον ΑΝΤ1, στην αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας, ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.

Νέα Υόρκη

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Οι ΗΠΑ προσφέρουν πλήρη στήριξη στην Ελλάδα με αφορμή την υπογραφή της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας για τις συνεχιζόμενες αμυντικές επενδύσεις της χώρας και υποστηρίζουν το ρόλο της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Παράλληλα δράττουν την ευκαιρία να υπογραμμίσουν με νόημα την συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας (MDCA) που αναμένεται να ανανεωθεί – πιθανότατα για 5 χρόνια - στις 14 Οκτωβρίου με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Ουάσιγκτον.

Κληθείς να σχολιάσει στον ΑΝΤ1 την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε τα εξής:

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεχιζόμενη επένδυση της Ελλάδας σε αμυντικές δυνατότητες και το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εκπληρώνει τη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ μέσω της δέσμευσης της Διάσκεψης Κορυφής της Ουαλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα απολαμβάνουν μια ισχυρή αμυντική σχέση με ρίζες στις κοινές μας αξίες. Υποστηρίζουμε σθεναρά τον ρόλο της Ελλάδας στη δημιουργία σταθερότητας στην περιοχή και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την Ελλάδα για την προώθηση των κοινών μας στόχων για ειρήνη και ευημερία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής σχέσης μας με το Πολεμικό Ναυτικό.

Ενώ δεν έχουμε δει τις λεπτομέρειες της πολυετούς αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας και Γαλλίας, σημειώνουμε ότι η μακροχρόνια συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας (MDCA) ενημερώθηκε το 2019 προς αμοιβαίο όφελος των δύο εθνών μας και της περιφερειακής ασφάλειας. Έχουμε κάνει πολύ σημαντική πρόοδο με την Ελλάδα όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας για πιθανές ενημερώσεις του MDCA, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της συμφωνίας επ 'αόριστον από την τρέχουσα ετήσια διάρκεια της, που θα βοηθήσει στην προώθηση της ειρήνης στην περιοχή και τους κοινούς στόχους άμυνας και ασφάλειας μεταξύ στενών συμμάχων του ΝΑΤΟ".

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες την Τετάρτη

Ανήλικοι “σήκωσαν” 26000 ευρώ με κλεμμένες πιστωτικές κάρτες