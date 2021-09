Life

”The 2night show” - Φαίη Σκορδά: Η τηλεόραση, o Λιάγκας και ο δεύτερος γάμος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε στο «The 2night show» και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η αγαπημένη παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1.



Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε στο «The 2night show» και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η αγαπημένη παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά, μίλησε για την πορεία της στην τηλεόραση, για την προσωπική της ζωή, για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Λιάγκα, και το πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, για τα παιδιά της και τον καθοριστικό ρόλο που έχει παίξει η μητρότητα στη ζωή της, καθώς και για τα μελλοντικά της σχέδια.

Η Φαίη Σκορδά μίλησε για το αν θα ξαναπαντρευτεί, χωρίς να το αποκλείσει, τόνισε όμως ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι πολύ δύσπιστη με τους ανθρώπους γιατί η ίδια όταν εμπιστεύεται κάποιον δίνεται 100%. Ωστόσο της αρέσει όπως είπε να ζει στο ροζ συννεφάκι.

«Αν θα ξαναπαντρευόμουν; Θεωρητικά, η απάντηση που λέω και στον εαυτό μου – γιατί δεν μπορείς να κατεβάζεις ρολά- ούτε σταματάω να ονειρεύομαι και να λέω ότι έχει τελειώσει ο έρωτας για μένα και αυτό θέλω να το μεταφέρω και στα παιδιά μου σαν μαμά, πρέπει ό, τι και να γίνεται να ονειρευόμαστε. Θέλω να ζω στο ροζ συννεφάκι. Έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να υπάρχει το ιδανικό. Στο μυαλό μου υπάρχει μια Φαίη που είναι ακόμα κοριτσάκι. Πρακτικά όμως αν δεις την καθημερινότητά μου δεν γίνεται αυτό. Είμαι πολύ δύσπιστη. Για να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο θα πρέπει να περάσει από χίλια κύματα», είπε μεταξύ άλλων η Φαίη Σκορδά.

Για την επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα στο "Πρωινό" αλλά κι αν τα παιδιά τους το εξέλαβαν ως επανασύνδεση, η Φαίη Σκορδά είπε «ήταν επιλογή μου να επιστρέψει ο Γιώργος. Ήρθε μέσα από συζητήσεις και το πρότεινα εγώ. Όσον αφορά τα παιδιά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή κι εγώ τα σκέφτηκα όλα τότε. Σίγουρα όταν χωρίσαμε υπήρχε ένταση αλλά πραγματικά αυτό που είπαμε με τον Γιώργο είναι ότι προτεραιότητά μας θα είναι τα παιδιά μας. Ότι θα είμαστε μαζί το είπε ο Γιώργος γιατί υπάρχει μια διαφορετική σχέση ανάμεσα στον μπαμπά και στα παιδιά. Τώρα το καταλαβαίνω ότι αλλιώς θα ειπωθούν κάποια πράγματα με τον μπαμπά κι αλλιώς με την μαμά».

«Όταν τους το είπε, ο μεγάλος ο Γιάννης χάρηκε πάρα πολύ γιατί μας είχε ζήσει κι από το Mega στο πρωινό…. Ο μικρός γύρισε κι είπε α ωραία θα μαλώσετε, θα σκοτωθείτε, θα σας απολύσουν και δε θα έχουμε λεφτά να φάμε. Με τον Γιώργο χωρίσαμε επαγγελματικά γιατί ήταν ακόμα η αρχή κι έχεις ακόμα το συναίσθημα. Υπήρχε ένταση και στην δουλειά. Τώρα γελάμε και φέτος είμαστε πολύ καλά.» συμπλήρωσε η Φαίη Σκορδά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δωρεάν rapid test την Τετάρτη σε 165 περιοχές

36 - 72 δόσεις για κορονοχρέη: ανοίγει η πλατφόρμα

Ανήλικοι “σήκωσαν” 26000 ευρώ με κλεμμένες πιστωτικές κάρτες