Κολωνός: Κλέφτες πήγαν να “μπουκάρουν” σε σπίτι και τους έπιασαν στα “πράσα”

Περαστικός είδε τους ληστές να σκαρφαλώνουν στο μπαλκόνι και κάλεσε την Αστυνομία. Ακολούθησε καταδίωξη.



Την τελευταία στιγμή απετράπη ληστεία σε διαμέρισμα στον Κολωνό από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό, περαστικός είδε τους ληστές να σκαρφαλώνουν στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου σε κατοικία επί της οδού Άστρος στις 10:30 το βράδυ.

Επρόκειτο για 3 ρομά που αποπειράθηκαν να μπουκάρουν στο σπίτι από μπαλκόνι. Ωστόσο, ο άνθρωπος που περνούσε από το σημείο τους είδε και κάλεσε την ομάδα ΔΙΑΣ. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού φαίνεται πως δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα.

Αφού οι αρχές ειδοποιήθηκαν ακολούθησε καταδίωξη και σύλληψη του ενός από τους τρεις δράστες. Μάλιστα ο δράστης φαίνεται πως είχε βγει πριν από τρεις μέρες στη φυλακή.

