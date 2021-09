Κοινωνία

Λύτρας για επίθεση με βιτριόλι: οι 5 κλήσεις της κατηγορούμενης και ο άνδρας - “κλειδί”

Τι είπε για την Ιωάννα Παλιοσπύρου και όσα αντιμετωπίζει, την απουσία της κατηγορούμενης από την δίκη, τους “συνεργούς” και την εξαίρεση των γυναικών ενόρκων.

«Έχω βάλει πολλές φορές τις κόρες μου, έχω τρεις κόρες, στην θέση της Ιωάννας. Είναι μια υπόθεση που την αντιμετωπίζω και ως άνθρωπος ότι μόνο ως δικηγόρος», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, τονίζοντας ότι οι πρώτες τους επαφές ήταν πολύ δύσκολες, καθώς απέναντι του είχε «μια γυναίκα η οποία δεν έβλεπε καλά, δεν μπορούσε να μιλήσει καλά και πονούσε».

Η δίκη που ξεκίνησε προ ημερών συνεχίζεται την Τετάρτη, με την κατάθεση της Ιωάννας ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ ακόμη δεν είναι γνωστό αν θα παραστεί η κατηγορούμενη.

«Η Ιωάννα θα είναι στο δικαστήριο και θα περιμένει την κατηγορούμενη, η οποία έχει νόμιμο δικαίωμα να μην παραστεί. Η Ιωάννα θέλει να την δει για να την ρωτήσει το «γιατί;» έγιναν όλα αυτά», ανέφερε ο δικηγόρος.

Σε ότι αγορά τον άνδρα που φέρεται ως το πρόσωπο που «πυροδότησε» τις κινήσεις της κατηγορούμενης, που έχει ομολογήσει την επίθεση, ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου είπε ότι «αυτός έχει κληθεί στο δικαστήριο, η Ιωάννα δεν τον ξέρει καν τον άνθρωπο. Η Ιωάννα δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την κατηγορούμενη για το πρόσωπο αυτό και από εκεί άρχισαν όλα».

Μάλιστα, όπως επεσήμανε «αμέσως μετά το έγκλημα που έκανε η κατηγορούμενη, τον πήρε πέντε φορές τηλέφωνο, αμέσως μετά. Είναι καταγεγραμμένες οι κλήσεις. Ξέρουμε ποιος είναι και ακόμη δεν έχει καταθέσει».

«Μας σηκώθηκε η τρίχα με όσα είπε ο συνήγορος αυτού του άνδρα: ειπώθηκε ότι η κατηγορούμενη του ζητούσε να την προμηθεύσει με βιτριόλι, του ζητούσε να την παρακολουθήσει, του έλεγε «θέλω να την βγάλω από την μέση» και αυτός δεν έκανε τίποτα», συμπλήρωσε ο Απόστολος Λύτρας.

Σε ότι αφορά την συμμετοχή κι άλλων προσώπων στην επίθεση, βοηθώντας την κατηγορούμενη, ο συνήγορος της Ιωάννας είπε ότι «υπάρχουν ενδείξεις για ακόμη δύο πρόσωπα, τα στοιχεία για τα οποία θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο και οι δικαστές θα κρίνουν αν πρέπει να ασκηθεί κάποια δίωξη σε βάρος τους».

Τέλος, αναφορικά με την εξαίρεση των γυναικών ενόρκων από την δίκη, ο Απόστολος Λύτρας είπε ότι «υπάρχουν δύο γυναίκες δικαστές και όλοι οι άλλοι δικαστές και όλοι οι ένορκοι είναι άνδρες. Με αίτημα της υπεράσπισης, εξαιρέθηκαν τρεις γυναίκες ένορκοι που είχαν κληρωθεί για να είναι στην δίκη. Αυτές είναι παλιομοδίτικες τακτικές, της δεκαετίας του ’60. Έλεγαν παλιότερα ακόμη ότι ακόμη και από ποιο μέρος κατάγεται ο δικαστής, μπορεί να παίξει ρόλο στην απόφαση του. Τώρα, είμαστε στο 2021, δεν ισχύουν αυτά, δεν έχει φύλο ο δικαστής, δεν μετράει αν είναι άνδρας ή γυναίκα».

