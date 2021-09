Πολιτική

Θεοδωρικάκος: ακόμη 100 περιπολικά τις νύχτες στην Αθήνα

Για τετραψήφιο αριθμό νέων αστυνομικών που θα επανδρώσουν τα ΑΤ του Λεκανοπεδίου, έκανε λόγο ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

Ακόμη 100 περιπολικά, πλήρως επανδρωμένα θα κυκλοφορούν τις νύχτες στην Αθήνα, για την ασφάλεια των πολιτών, απο τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κατά την επίσκεψη του στο ΑΤ Καλλιθέας.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι τετραψήφιος αριθμός αποφοίτων από Σχολές της Αστυνομίας θα διατεθεί για την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων όλης της Αττικής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «από την 1η Νοεμβρίου έχουμε την δυνατότητα και γίνεται πράξη, να αυξήσουμε κατά 100 τα στελεχωμένα περιπολικά τις βραδινές ώρες, 00:00-06:00, που θα περιπολούν στους δρόμους της Αττικής».

«Η Πολιτεία ξεκινά πρόσθετη στελέχωση με 1.026 άνδρες και γυναίκες στα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής, για να ενισχυθεί το αίτημα ασφάλειας, παντού και για όλους», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.