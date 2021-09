Οικονομία

Καραμανλής για σεισμό στην Κρήτη: αποζημιώσεις με μια αίτηση

Τι είπε ο Υπ. Υποδομών στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” για τα αστικά λεωφορεία, τον ΟΑΣΘ, το Μετρό της Θεσσαλονίκης και την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

«Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών, παρότι υπάρχει ακόμη σεισμική δραστηριότητα, το κλιμάκιο των 100 μηχανικών έχει κάνει ήδη 500 αυτοψίες. Ελπίζουμε οι αυτοψίες να ολοκληρωθούν σύντομα. Ο στόχος είναι, μετά και την εμπειρία των φυσικών καταστροφών τα τελευταία δύο χρόνια, να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις και μάλιστα με μια κίνηση, με μια διαδικασία», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως σημείωσε ο Κώστας Καραμανλής, «Θα δοθεί προκαταβολή στους πληγέντες 20.000 ευρώ και θα βρούμε τρόπο να «σπάσουμε» τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Υπάρχουν ζητήματα που δημιουργούνται κυρίως στους δεύτερους ελέγχους στα ακίνητα, εμείς θα είμαστε από επάνω και θα τα αντιμετωπίσουμε».

«Στις φυσικές καταστροφές δεν μπορεί να ρίχνει ο ένας το μπαλάκι στους άλλους. Όταν υπάρχουν λάθη και παραλείψεις, πρέπει να τις δούμε και να διορθωθούν. Σε ότι αφορά την άναρχη δόμηση κατά τόπους, αυτή αποτελεί διαχρονική ευθύνη της Πολιτείας και πρέπει να αντιμετωπιστεί», σημείωσε ο κ. Καραμανλής.

Για τον κορονοϊό και τα λεωφορεία

Σε ότι αφορά τον στόλο στα αστικά λεωφορεία και τις διαμαρτυρίες για συνωστισμό επιβατών εν μέσω πανδημίας, ο κ. Καραμανλής ανέφερε «αυξήσαμε τον στόλο στην Αθήνα κατά 50%, συνεργαστήκαμε με τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να πούμε ότι πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η οποία μάλιστα είναι και υπέρ των επιβατών, αφού όπως είδατε μειώσαμε και το κόστος στα εισιτήρια από 1,40 σε 1,20 ευρώ».

«Παραλάβαμε 850 λεωφορεία και τώρα έχουμε πάνω από 1300, τα βλέπουν οι πολίτες στους δρόμους. Είχαμε να προμηθευτούμε λεωφορεία από το 2009 στην Ελλάδα. Ακόμη, προσλάβαμε 1200 οδηγούς και τεχνίτες για τα λεωφορεία και το μετρό, για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες. Προφανώς δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Στο Μετρό έχουμε αυξήσει κατά 20% τους συρμούς, καθώς τους έχουμε ανατάξει», είπε ο κ. Καραμανλής, σημειώνοντας ότι η ελληνική περίπτωση είναι από τις λίγες όπου «υπήρξε αύξηση του στόλου, ενώ υπήρχε μείωση της ζήτησης, καθώς πολλοί πολίτες δεν χρησιμοποιούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της πανδημίας»

Σχετικά με τον ΟΑΣΘ, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε ότι «στην Θεσσαλονίκη κάναμε μια κρατικοποίηση του ΟΑΣΘ που ήταν λάθος, το 2017. Εμείς παραλάβαμε 245 λεωφορεία και τώρα έχουμε 450 και είναι καινούρια λεωφορεία, στα παλιά κάναμε ότι έπρεπε, σύμφωνα και με τον κατασκευαστή, για να ανοίξουν και επιπλέον παράθυρα. Μέχρι τέλη Οκτωβρίου, τα λεωφορεία θα έχουν φθάσει τα 500-530 τα λεωφορεία στον ΟΑΣΘ»

Για το Μετρό της Θεσσαλονίκης είπε ότι «το χρονοδιάγραμμα για το έργο, που ήθελε να ξεκινήσει η λειτουργία του τον Απρίλιο του 2023 έχει μετατεθεί στα τέλη του 2023, λόγω των προσφυγών που γίνονται, από τις οποίες έχει χαθεί ένας χρόνος, τον οποίο προσπαθούμε να κερδίσουμε τώρα. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να έχει και μετρό και αρχαία και αυτό το κάνουμε».

Τέλος, σχετικά με τον δρόμο- «καρμανιόλα», την Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, ο κ. Καραμανλής είπε ότι «θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2022 τα έργα στον δρόμο Πατρών - Πύργου, ωστόσο έχει ήδη ξεκινήσει μια εργολαβία που κάνει μεγάλες παρεμβάσεις στον υπάρχοντα δρόμο, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια για όσους χρησιμοποιούν τον δρόμο τώρα ή στο μέλλον».

«Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μπουν πάλι στην πρώτη γραμμή τα μεγάλα έργα υποδομών, που τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, έμειναν πίσω. Ξέρετε ότι αυτά τα έργα προσφέρουν και πολλές θέσεις εργασίας», κατέληξε ο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

