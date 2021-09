Παράξενα

Βόλος: Άγριο ξύλο μεταξύ ανήλικων κοριτσιών (βίντεο)

Το σοκαριστικό επεισόδιο σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, με συμμαθητές και φίλους των κοριτσιών απλά να παρακολουθούν.



Άγριο ξύλο με μπουνιές, κλωτσιές και ξεμαλλιάσματα σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου μεταξύ ανήλικων κοριτσιών στο κέντρο του Βόλου.



Το σοκαριστικό επεισόδιο σημειώθηκε στο πεζοδρόμιο της οδού Δημητριάδος, λίγα μέτρα μακριά από τον Μητροπολιτικό ναό του Αγ. Νικολάου.

Τα δύο κορίτσια, όπως δείχνει το βίντεο, πιάστηκαν στα χέρια σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία του Βόλου. Αίσθηση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι συμμαθητές και φίλοι των κοριτσιών, αντί να τις χωρίσουν, καταγράφουν τις σοκαριστικές στιγμές βίας με το κινητό τους τηλέφωνο, ενώ σιγοντάρουν στο να συνεχιστεί ο καβγάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το ποιος ήταν ο λόγος που προκάλεσε αυτό το άγριο επεισόδιο.

