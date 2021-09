Life

Φυλακές Τρίπολης - Λιγνάδης: η παράσταση που έγινε και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στο «Πρωινό» ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης, που παρακολούθησε χθες την πολυσυζητημένη παράσταση των κρατούμενων. Πως απαντά στις επικρίσεις. Τι είπε για τον Φιλιππίδη.

Δόθηκε το βράδυ της Τρίτης η παράσταση του Δημήτρη Λιγνάδη στις φυλακές Τρίπολης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας και του Αντιδημάρχου Τρίπολης, σωφρονιστικών υπαλλήλων που δεν είχαν βάρδια εκείνη την ώρα, μερικών ακόμη επισκεπτών, καθώς και δεκάδων κρατούμενων, μεταξύ των οποίων ήταν ο Πέτρος Φιλιππίδης, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό».

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε ενεργό ρόλο στην παράσταση, σκηνοθετώντας την θεατρική ομάδα της φυλακής και κρατώντας για τον εαυτό του τον ρόλο του Κολοκοτρώνη, που ήταν κυρίως ρόλος αφηγητή.

Όπως επανέλαβε στην εκπομπή η δημοσιογράφος Μπέσσυ Αντωνάκη, ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν συμμετείχε στην παράσταση, όχι τόσο διότι ήταν αρνητικός, αλλά καθώς, όπως υποστήριξε, είχε δημιουργηθεί η θεατρική ομάδα, όταν εκείνος προφυλακίστηκε στις Φυλακές Τρίπολης και δεν ήθελε η προσθήκη του να λειτουργήσει εις βάρος της ομάδας.

Ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης για την παράσταση

Ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης, Γιώργος Λαγός, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» είπε ότι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του διευθυντή των φυλακών, μετά από σκέψη, λόγω και της συμμετοχής του Δημήτρη Λιγνάδη στην ομάδα της παράστασης, απαντώντας στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, «Με προβλημάτισε, έβαλα κάτω τα αρνητικά και τα θετικά, τα έβαλα στην ζυγαριά και εκείνο εγώ που είχα να κάνω ήταν να στηρίξω μια πρωτοβουλία του διευθυντή των φυλακών για τον σωφρονισμό των κρατούμενων, που δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία, όπως και έκανα».

«Μετά το τέλος της παράστασης, ως είθισται, δώσαμε κουράγιο με ένα απλό «συγχαρητήρια» στους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων ήταν ο Δημήτρης Λιγνάδης. Πολλοί μπορεί να περάσουν όλη τους την ζωή εκεί. Αν ο Φλέμινγκ ήταν στην φυλακή, δεν θα παίρνατε πενικιλίνη ή άλλο φάρμακα που είχε βρει; Ο διευθυντής των Φυλακών προφανώς θέλησε να εκμεταλλευθεί τον κ. Λιγνάδη και τις ικανότητες του στο θέατρο», είπε ακόμη ο κ. Λαγός, τονίζοντας ότι και ως πατέρας αντιδρά σε όσα ακούγονται για τον Δημήτρη Λιγνάδη, για τα οποία θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Σε ότι αφορά τον Δημήτρη Λιγνάδη, είπε «νομίζω ότι έχει αποδεχθεί ότι είναι στις φυλακές, έχει αποδεχθεί ότι τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί αρνητικά επάνω του».

Ειδήσεις σήμερα:

Καραμανλής για σεισμό στην Κρήτη: αποζημιώσεις με μια αίτηση

Γιάνης Βαρουφάκης: Πέθανε ο πατέρας του

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Νέα επεισόδια με μολότοφ και χημικά (βίντεο)