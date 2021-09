Αθλητικά

Europa League: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Φενέρ για τη νίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με στόχο την νίκη που θα τον φέρει πιο κοντά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Φενερμπαχτσέ.

Με στόχο τη νίκη που θα τον καταστήσει φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται (30/09) από την Φενερμπαχτσέ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν αντιμετωπίζει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα και θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή 11άδα, επιχειρώντας κατ΄ αρχάς να διαφυλάξει το «μηδέν» στην άμυνα και να εκμεταλλευθεί την ποιότητα που διαθέτει η ομάδα στον μεσοεπιθετικό τομέα. Στον άλλο αγώνα του 4ου ομίλου, η Αντβέρπ θα υποδεχθεί την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, σε μία αναμέτρηση ανοικτή σε κάθε αποτέλεσμα.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Σπάρτα Πράγας-Ρέιντζερς, Σοσιεδάδ-Μονακό, Λέγκια Βαρσοβίας-Λέστερ, Μαρσέιγ-Γαλατάσαραϊ, Λουντογκόρετς-Ερυθρός Αστέρας, Σέλτικ-Λεβερκούζεν, Φερεντσβάρος-Μπέτις, Γκενκ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Γουέστ Χαμ-Ραπίντ Βιέννης, καθώς από τα αποτελέσματά τους, μπορεί να προκύψουν ομάδες που θα διπλασιάσουν τις νίκες τους και θ΄ αποκτήσουν ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση.

Το πρόγραμμα και οι βαθμολογίες, έχουν ως εξής:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική - Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου

19:45 Σπάρτα Πράγας-Ρέιντζερς

19:45 Λιόν-Μπρόντμπι

2ος ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική - Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου

19:45 Σοσιεδάδ-Μονακό

19:45 Στουρμ Γκρατς-Αϊντχόφεν

3ος ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική - Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου

19:45 Λέγκια Βαρσοβίας-Λέστερ

19:45 Νάπολι-Σπαρτάκ Μόσχας

4ος ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική - Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου

19:45 Αντβέρπ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός

5ος ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική - Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου

22:00 Λάτσιο-Λοκομοτίβ Μόσχας

22:00 Μαρσέιγ-Γαλατασαράι

6ος ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική - Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου

22:00 Λουντογκόρετς-Ερυθρός Αστέρας

22:00 Μπράγκα-Μίντιλαντ

7ος ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική - Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου

22:00 Σέλτικ-Λεβερκούζεν

22:00 Φερεντσβάρος-Μπέτις

8ος ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική - Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου

22:00 Γκενκ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ

22:00 Γουέστ Χαμ-Ραπίντ Βιέννης

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Νέα επεισόδια με μολότοφ και χημικά (βίντεο)

Καραμανλής για σεισμό στην Κρήτη: αποζημιώσεις με μια αίτηση

Γιάνης Βαρουφάκης: Πέθανε ο πατέρας του