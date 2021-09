Life

”Το Πρωινό” - Λιγνάδης: ο Αλί, η καταγγελία για βιασμό και η μήνυση

Τι λέει ένας από τους άνδρες που έχουν μηνύσει τον καλλιτέχνη για βιασμό, όταν ήταν ανήλικος. Γιατί τον μήνυσε και ο Λιγνάδης, μαζί με άλλους καταγγέλλοντες και μάρτυρες.

Στην Κέλλυ Χεινοπώρου και στο «Πρωινό» μίλησε ένας από τους άνδρες που έχουν υποβάλλει μήνυση στον Δημήτρη Λιγνάδη για βιασμό.

Ο Αλί, που έχει καταγγείλει ότι στα 15 του, όντας ναρκωμένος, βιάστηκε από τον Δημήτρη Λιγνάδη, σήμερα, μετά από 10 χρόνια, ζει στην Σουηδία και εργάζεται ως σωφρονιστικός υπάλληλος. Σε βάρος του, ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει υποβάλλει μήνυση

Όπως είπε στο «Πρωινό» και στην Κέλλυ Χεινοπώρου, «είναι λογικό να μου κάνει μήνυση. Δεν νεύριασα, δεν τρομοκρατήθηκα, δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Εγώ την αλήθεια είπα και όλοι την αλήθεια είπαν. Αν αποφυλακιστεί, θα αποτελέσει κίνδυνο για την κοινωνία, αν συνεχίσει να κάνει όσα έκανε. Για αυτό έκανα την μήνυση και εγώ, για να μην περάσουν άλλα παιδιά όσα πέρασα εγώ».

«Ακόμη κουβαλάω μέσα μου, έχει χαράξει την ψυχή μου, αυτός ο βιασμός. Ανυπομονώ πως και πώς να γίνει το δικαστήριο. Τι κάνει εκεί μέσα, δεν με απασχολεί καθόλου, εμένα με ενδιαφέρει να «φάει» την ποινή για αυτό που έχει κάνει», είπε ο 25χρονος σήμερα Αλί..

Όπως μετέφερε στην εκπομπή η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει υποβάλλει μηνύσεις σε όλους όσοι τον κατήγγειλαν αλλά και τους μάρτυρες υποστήριξης της κατηγορίας.