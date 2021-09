Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ - Εθνική Ελλάδας: Η αποστολή για Γεωργία και Σουηδία

Οι εκλεκτοί του Τζον Φαντ Σχιπ για τους αγώνες στο Μπατούμι και στην Στοκχόλμη.



Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Τζον Φαν'τ Σχιπ, ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών για τους αγώνες με την Γεωργία στο Μπατούμι (Σάββατο 9 Οκτωβρίου, 19:00) και την Σουηδία στην Στοκχόλμη (Τρίτη 12 Οκτωβρίου, 21:45) για την 7η και 8η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2022. Ο ομοσπονδιακός τεχνικόςανακοίνωσε ταστο Μπατούμι (Σάββατο 9 Οκτωβρίου, 19:00)στην Στοκχόλμη (Τρίτη 12 Οκτωβρίου, 21:45) για την 7η και 8η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2022.





Οι παίκτες που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός είναι οι εξής: