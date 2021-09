Life

“Άγριες Μέλισσες”: spoiler για Δρόσω - Ακύλα και σκηνές απο το νέο επεισόδιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πρώτοι σκηνές από το επεισόδιο της Τετάρτης και μάθετε εξελίξεις που “έρχονται” στην συνέχεια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης, της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», που θα προβληθεί απόψε στις 22:00, μεταδόθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Στο απόσπασμα, ο Δούκας επιμένει να μείνει στο μαγαζί του Κωνσταντή και του Νικηφόρου, παρά τις προειδοποιήσεις τους να φύγει άμεσα και επιδιώκει να συζητήσει με τους γιούς του για το παρελθόν.

Ο Βαγγέλης Περρής αποκάλυψε ότι στην συνέχεια της σειράς θα υπάρξουν νέοι έρωτες στο Διαφάνι, με επίκεντρο την Δρόσω, η οποία όμως έχει σκοπιμότητα για να απλώσει τα «δίχτυα της σαγήνης» σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Σε ότι αφορά τις επικείμενες εξελίξεις, είπε ότι ο Λάμπρος και ο Προκόπης από την Λέρο στέλνουν γράμματα για τις συνθήκες διαβίωσης τους εκεί, με την κατάσταση αυτή να επηρεάζει όλες τις οικογένειες στο Διαφάνι.

Ακόμη, Δούκας και Ακύλας έρχονται κοντά, στο όνομα του οικονομικού οφέλους, επιδιώκοντας να κατασκευαστεί αεροδρόμιο στην περιοχή τους, με τον Ακύλα να υποστηρίζει ότι έχει δύναμη να επηρεάσει την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση του.

Δείτε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

”Το Πρωινό” - Λιγνάδης: ο Αλί, η καταγγελία για βιασμό και η μήνυση

Φυλακές Τρίπολης - Λιγνάδης: η παράσταση που έγινε και οι αντιδράσεις (βίντεο)

“The 2night show” - Φαίη Σκορδά: Η τηλεόραση, o Λιάγκας και ο δεύτερος γάμος (βίντεο)