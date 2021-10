Πυγμαχία: Ο θρύλος Πακιάο “κρεμάει τα γάντια του” και... κατεβαίνει για πρόεδρος

Αθλητικά

Ο Μάνι Πακιάο ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από τα ρινγκ, μετά από 26 χρόνια καριέρας στην πυγμαχία.

Ο Μάνι Πακιάο ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από τα ρινγκ, μετά από 26 χρόνια καριέρας στην πυγμαχία. Ο διασημότερος Φιλιππινέζος χαρακτήρισε την επιλογή του ως την «δυσκολότερη της ζωής του», ενώ όπως είναι γνωστό, έχει θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας του.

«Μου είναι δύσκολο να αποδεχτώ ότι η καριέρα μου στην πυγμαχία έχει τελειώσει. Σήμερα, ανακοινώνων την αποχώρηση μου», δήλωσε ο Πακιάο σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter, δέκα ημέρες, μετά την απόφαση του να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2022, στις Φιλιππίνες.

Ο Πακιάο, ο οποίος ζούσε στους δρόμους πριν εξελιχθεί σε εθνικό ήρωα για την χώρα του, άρχισε την καριέρα του τον Ιανουάριο του 1995 με μόλις 1.000 πέσος (σ.σ. 19 ευρώ) -όπως έχει εκμυστηρευθεί στο παρελθόν- και κατάφερε να γίνει πολυεκατομμυριούχος, καθώς η περιουσία του, υπολογίζεται σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια.

Ο διάσημος Φιλιππινέζος, ο οποίος είναι παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών, ευχαρίστησε τα εκατομμύρια θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο και απέτισε ιδιαίτερο φόρο τιμής στον προπονητή του, Φρέντι Ρόατς, χαρακτηριζόντας τον «μέλος της οικογένειας, αδελφό και φίλο».

Ο Πακιάο, εμφανίσθηκε στην πολιτική το 2010, όταν εξελέγη βουλευτής, πριν γίνει γερουσιαστής το 2016. Μερικές φορές, η στάση του υπέρ της θανατικής ποινής και κατά της ομοφυλοφιλίας, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, όμως παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στο αρχιπέλαγος των 110 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου η γενναιοδωρία του και η άνοδος του στην κορυφή, δεδομένου ότι γεννήθηκε σε ακραία φτώχεια, αποτελούν αντικείμενα θαυμασμού από τους συμπατριώτες του.

