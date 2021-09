Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΠΥΥ - Καρκίνος Μαστού: Νέα σύμβαση για παροχή διαγνωστικών εξετάσεων σε ασθενείς

Νέα σύμβαση για την παροχή πολυγονιδιακών προβλεπτικών - προγνωστικών διαγνωστικών εξετάσεων σε ασθενείς με καρκίνο μαστού.

Με την υπογραφή νέας σύμβασης για την «παροχή πολυγονιδιακών προβλεπτικών / προγνωστικών διαγνωστικών εξετάσεων σε ασθενείς με καρκίνο μαστού, ο ΕΟΠΥΥ διευρύνει περαιτέρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους δικαιούχους του, επιτυγχάνοντας παράλληλα την ποιοτική τους αναβάθμιση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, εκπληρώθηκε ένα πάγιο αίτημα των ασθενών με καρκίνο μαστού αλλά και της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) για εξασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε σύγχρονες εξειδικευμένες πολυγονιδιακές εξετάσεις που συμβάλλουν στη λήψη βέλτιστων και εξατομικευμένων ιατρικών αποφάσεων.

Οι πολυγονιδιακές προβλεπτικές εξετάσεις (Oncotype DX, MammaPrint και EndoPredict) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής αντιμετώπισης ενός σημαντικού αριθμού ογκολογικών ασθενών με καρκίνο μαστού. Με βάση το αποτέλεσμά τους, επιτυγχάνεται η επιλογή ενδεδειγμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης στην πρώιμη φάση της νόσου, ενώ σε ένα σημαντικό αριθμό ασθενών επιτυγχάνεται η αποφυγή κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας, με αντίστοιχα κλινικά και κοινωνικά οφέλη τόσο για τους ασθενείς (π.χ. αποφυγή τοξικότητας και ψυχοσωματικής επιβάρυνσης των ασθενών), όσο και για το σύστημα υγείας. Μέσω της συμφωνίας που υπεγράφη μετά από διαπραγμάτευση, ο ΕΟΠΥΥ πέτυχε σημαντικές εκπτώσεις ανά panel πολυγονιδιακών εξετάσεων και έθεσε υψηλότερα κριτήρια ποιότητας (όπως αποτελεσματικότητα, διαπιστεύσεις, ποιοτικούς ελέγχους κ.α.) στα συμβεβλημένα εργαστήρια για την ασφάλεια των ασθενών και την εγκυρότητα των αναλύσεων.

Το οικονομικό όφελος από την συμφωνία ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του κόστους-οφέλους από την αποφυγή χορήγησης υψηλού κόστους χημικοθεραπευτικών φαρμάκων καθώς και την αποφυγή παροχών για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων παρενεργειών τους.

