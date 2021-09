Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown: Τέλος στα σενάρια βάζουν κυβερνητικές πηγές

Απάντηση στα σενάρια για περιοριστικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη δίνουν κυβερνητικές πηγές.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονία, τόσο λόγω της αύξησης των κρουσμάτων όσο και λόγω της αυξανομένης πίεσης στο υγειονομικό σύστημα.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων περιοριστικών μέτρων, αλλά κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν εκ νέου ότι καθολικό lockdown δεν θα ξαναγίνει.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η εφαρμογή επιπλέον περιορισμών σε τοπικό επίπεδο δεν συνιστά μίνι- lockdown.

Σημειώνεται ότι χθες Τρίτη Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.978 από τα οποία 435 καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη.

