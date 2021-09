Συνταγές

Stir fry με κοτόπουλο και λαχανικά

Ξεχωριστή η συνταγή που μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”. Δείτε πως θα την ετοιμάσετε, εύκολα και γρήγορα.

Stir fry με κοτόπουλο και λαχανικά, μια φανταστική συνταγή που θα απογειώσει το κοτόπουλο με λαχανικά, που θα είναι έτοιμη γρήγορα και θα είναι μια από τις πιο υγιεινές συνταγές που έχεις φτιάξει ποτέ, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Τι είναι το stir Fry:

Όπως εξήγησε ο Πέτρος Συρίγος, το Stir frying είναι μια Ασιατική τεχνική μαγειρέματος που μας ήρθε από την Κίνα και έχει εξαπλωθεί εκτός από τα μέρη της Ασίας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο Stir fry συνήθως τα τα συστατικά τηγανίζονται σε μικρή ποσότητα πολύ ζεστού ελαίου και ανακατεύονται ή πετιούνται με την βοήθεια ενός γουόκ.

Η τεχνική stir fry θεωρείται μια από τις πιο υγιεινές μεθόδους μαγειρέματος!

Συστατικά για Stir fry με κοτόπουλο και λαχανικά

400 γρ στήθος κοτόπουλο

2 κ.τ.σ ηλιέλαιο

1 κ.τ.γ σκόρδο

1 κ.τ.σ τζίντζερ

1 πιπεριά τσίλι

2 καρότα

1 κρεμμύδι

1 κόκκινη πιπεριά

1 πράσινη πιπεριά

φουντίτσες από μπρόκολο

10 μανιτάρια

5 κ.τ.σ καλαμπόκι

2 κ.τ.σ σόγια

1 ασπράδι αυγού

1 κ.τ.σ κόρν φλάουρ

φυλλαράκια κόλιανδρο

σουσάμι

2 κ.τ.σ φρέσκο κρεμμύδι

2 κ.τ.σ σησαμέλαιο

αλάτι, πιπέρι

Η συνταγή για Stir fry με κοτόπουλο και λαχανικά

Κόβουμε ζουλιέν όλα μας τα λαχανικά. Ξεφλουδίστε και ψιλοκόψτε το σκόρδο, το Τζίντζερ και το τσίλι. Ξεφλουδίστε τα καρότα, μειώστε τα κατά το ήμισυ κατά μήκος και στησυνέχεια κόψετε τα Julien. Κόψετε τις πιπεριές Julien Κόψτε το κοτόπουλο σε λωρίδες 1 εκ. και βάλτε το σε ένα μπολ ένα ασπράδι αυγού, αλάτι, πιπέρι και 1 κ.τ.σ. κορν φλαουρ, ανακατέψετε τα και αφήσετε το να μαριναριστεί για 10 λεπτά. Σε ένα γουόκ ή μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι βάλτε ηλιέλαιο και όταν κάψει καλά προσθέστε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το τζίντζερ και το τσίλι και ανακατέψτε, στη συνέχεια προσθέστε το κοτόπουλο και σοτάρετε μέχρι να πάρει χρώμα (3 λεπτά). Προσθέστε όλα τα λαχανικά και σοτάρουμε συνεχώς για άλλα 6-7 λεπτά, τα λαχανικά πρέπει να είναι τρυφερά και τραγανά. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη σόγια και το σησαμέλαιο, τέλος προσθέτουμε κρεμμυδάκι φρέσκο, κόλιανδρο και πασπαλίζουμε με καβουρδισμένο σουσάμι. Σερβίρουμε με αχνιστό ρύζι jasmin.

