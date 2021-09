Αθλητικά

Αντετοκούμπο: Η τρυφερή φωτογραφία με τους γιους του αγκαλιασμένους

Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του Greek Freak με τους γιους τους και το μήνυμα της Μαράια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η εκλεκτή της καρδιάς του, Μαράια, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς εδώ και λίγο καιρό έγιναν για δεύτερη φορά γονείς.

Μάλιστα, η σύζυγός του Μαράια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τα δύο αγόρια της σε μια τρυφερή στιγμή αγκαλιασμένα, με αφορμή την ημέρα των γιων, γράφοντας παράλληλα και το μήνυμά της σχετικά με τη μητρότητα, δηλωτικό της απόλυτης ευτυχίας της.

Τη φωτογραφία συνόδευσε το παρακάτω κείμενο:

«Το να είμαι η μητέρα σας είναι η μεγαλύτερη χαρά μου! Άκουσα ότι είναι η ημέρα των γιων, παίρνω κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να γιορτάσω την ύπαρξή σας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

