Φυσικό αέριο - Σταϊκούρας: “Παράθυρο” για επίδομα λόγω ανατιμήσεων

Ο ΥΠΟΙΚ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να χορηγηθεί επίδομα φυσικού αερίου.

Ανοικτό άφησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας το ενδεχόμενο να χορηγηθεί επίδομα φυσικού αερίου λόγω των μεγάλων αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος και ειδικά στο συγκεκριμένο καύσιμο. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει να προσθέσει κάτι επιπλέον σε σχέση με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όμως πρόσθεσε ότι «δεν το έκλεισα» και παρέπεμψε στη δυναμική της οικονομίας και τις πρόσθετες παρεμβάσεις εάν χρειαστεί.

Ωστόσο, απέκλεισε την πιθανότητα μείωσης των φόρων στα καύσιμα, λέγοντας ότι «στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται τη Δευτέρα στη Βουλή δεν υπάρχει παρέμβαση για μείωση του ΕΦΚ». Και επανέλαβε τις παρεμβάσεις που έγιναν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως π.χ. την αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, την αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης και την επιδότηση κατά 27% της κιλοβατώρας για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες. Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι σύμφωνα με την ΕΚΤ και τη FED το φαινόμενο της ακρίβειας φαίνεται να είναι παροδικό, λόγω της ταχείας ανάκαμψης και της πολύ υψηλότερης ζήτησης σε σχέση με την προσφορά. Όμως δήλωσε ότι σύντομα θα φανεί στα πορτοφόλια, αλλά πρόσθεσε ότι στη χώρα εκτός από τα μόνιμα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος που δημιούργησαν ένα «τείχος ανοσίας», υπάρχουν και θα υπάρξουν τους επόμενους μήνες και παροδικές παρεμβάσεις από το κράτος.

Σε δηλώσεις του στον «ΣΚΑΙ 100.3», ο υπουργός είπε επίσης ότι «ουσιαστική αλλαγή στην εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ θα υπάρξει στο τελικό κείμενο του προϋπολογισμού και όχι στο προσχέδιο». Σχολίασε ότι οι πρόδρομοι δείκτες είναι αρκετά θετικοί και πιθανόν να είναι και πάλι συντηρητική η εκτίμηση για ανάπτυξη 5,9% εφέτος. Δήλωσε ότι «εάν υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, αυτός θα διανεμηθεί στην κοινωνία, με έμφαση στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Ο σκοπός είναι να βελτιώσουμε τους μισθούς». Ωστόσο, επεσήμανε το ενδεχόμενο να αλλάξει η στόχευση λόγω π.χ. των συνθηκών με την ακρίβεια και ανέφερε ότι είναι σημαντικό η αποσταθεροποίηση των πληθωριστικών προσδοκιών να μην οδηγήσει σε σπιράλ αυξήσεων τιμών και ονομαστικών μισθών.

Για το κόστος της συμφωνίας με τη Γαλλία και τις αμυντικές δαπάνες, είπε ότι οι αμυντικές δαπάνες για την περίοδο 2025- 2028 έχουν προϋπολογιστεί, θα κατανεμηθούν με ορθολογικό τρόπο διότι είναι με την παραλαβή, και αποτελεί μια πρόσθετη παρέμβαση που έχει κοστολογηθεί.

Σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να μεταβληθεί το 34% του Δημοσίου, το οποίο παραμένει βασικός ρυθμιστής με δικαίωμα μειοψηφίας και το management που δεν παραχωρείται. Ενώ για την πιθανότητα χειραγώγησης των μετοχών της επιχείρησης, παρέπεμψε στην έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να χορηγηθεί επίδομα στους συνταξιούχους τα Χριστούγεννα, απάντησε ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι επιπλέον από τις εξαγγελίες που έγιναν στη ΔΕΘ.

