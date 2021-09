Υγεία - Περιβάλλον

MyHealth app: Πρόσβαση σε ιατρικές συνταγές και παραπεμπτικά

Διευρύνεται η εφαρμογή με τους πολίτες να έχουν πρόσβαση και από τα κινητά τους σε ιατρικές συνταγές και παραπεμπτικά

Πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό των ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών τους έχουν από σήμερα από το κινητό τους τηλέφωνο οι πολίτες μέσω της εφαρμογής MyHealth.

Συγκεκριμένα, είναι πλέον διαθέσιμες όλες οι ιατρικές συνταγές και τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία που ο φορέας, στον οποίο ο πολίτης είναι ασφαλισμένος, εντάχθηκε στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ο χρόνος αυτός μπορεί να φτάνει και μέχρι το 2012, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η νέα έκδοση της εφαρμογής είναι ήδη διαθέσιμη για κινητά με λογισμικό iOS και Android.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση αποτελεί ένα ακόμα βήμα του σχεδιασμού που έχουν συμφωνήσει ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Μέχρι σήμερα, το MyHealth app παρείχε πρόσβαση στις ιατρικές συνταγές και τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί από τον Ιανουάριο του 2020 και εντεύθεν.

Με τη νέα προσθήκη, οι πολίτες μπορούν να ανατρέχουν σε μια πολύ ευρύτερη περίοδο. Το MyHealth επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πλήρη, γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους σχετικά με την ηλεκτρονική και την άυλη συνταγογράφηση.

Υπενθυμίζεται ότι το MyHealth app αποτελεί το πρόπλασμα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και υλοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πλέον, μέσω του MyHealth app οι πολίτες:

Μπορούν να βλέπουν όλες τις συνταγές, τα παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ τους (αριθμό και ημερομηνία έκδοσης, γιατρό που συνέταξε το έγγραφο, καθώς και όλο το περιεχόμενο)

Μπορούν να λαμβάνουν στο κινητό τους ειδοποιήσεις (push notifications) για κάθε συνταγή, παραπεμπτικό ή ιατρική βεβαίωση που εκδίδεται για τον ΑΜΚΑ τους μέσω της άυλης συνταγογράφησης

Οι παραπάνω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τα προστατευόμενα μέλη κάθε προσώπου. Η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα απλή και μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση της είναι η εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση (ehealth.gov.gr).