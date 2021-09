Κοινωνία

Μάριος Παπαγεωργίου: Στον Άρειο Πάγο η μητέρα του για τη στασιμότητα στις έρευνες

Εννέα χρόνια μετά την αρπαγή και την δολοφονία του 26χρονου τότε φοιτητή, ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός.

Αίτημα στον Άρειο Πάγο να επιταχυνθεί η έρευνα για την ανεύρεση των συνεργών στην αρπαγή και τη δολοφονία του φοιτητή Μάριου Παπαγεωργίου καταθέτει η μητέρα του, Βαρβάρα Θεοδωράκη.

Αν και έχουν περάσει 9 χρόνια από τη δολοφονία του 26χρονου τότε φοιτητή και παρά το γεγονός ότι ο βασικός κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί ο φάκελος συνεχίζει να παραμένει ανοιχτός καθώς έχουν ασκηθεί διώξεις σε ακόμη 9 άτομα, αλλά οι έρευνες φαίνεται πως έχουν «παγώσει».

Τόσο η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου, όσο και ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Ρουσόπουλος, δήλωσαν ότι παρότι έχουν περάσει 14 μήνες από τη στιγμή που άνοιξε και πάλι ο φάκελος της υπόθεσης και στη λίστα των κατηγορουμένων μπήκαν ακόμη 9 άτομα, η υπόθεση δείχνει να έχει «παγώσει».

Μάλιστα ο κ. Ρουσόπουλος είπε ότι με την καθυστέρηση αυτή χάθηκε το «μομέντουμ» καθώς αν οι απαιτούμενες ενέργειες είχαν γίνει άμεσα θα μπορούσε κάποιος από τους υπόπτους να είχε «σπάσει» και να είχε ομολογήσει.

Στη νέα λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται οι γιοι του εγκεφάλου της υπόθεσης, ο οποίος τόσο πρωτόδικα όσο και στο Εφετείο έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη αλλά και η σύζυγος του, η οποία είχε πρωτόδικα καταδικαστεί σε 18 έτη για συνέργεια σε απόπειρα εκβίασης και αρπαγή του θύματος και, πλέον, αντιμετωπίζει και την κατηγορία της συνέργειας στην ανθρωποκτονία του 26χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανάκριση έχει κατατεθεί και η έκθεση Καναδού ερευνητή που συντάχθηκε μετά από αίτημα της πολιτικής αγωγής, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Μάριος Παπαγεωργίου έπεσε θύμα αρπαγής και εν συνεχεία δολοφονήθηκε, ενώ κατά την έρευνα το πτώμα του μεταφέρθηκε στα Γεράνεια Όρη.

