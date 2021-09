Οικονομία

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση του

Σύμφωνα με στοιχεία του 2019, από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας διακινήθηκαν 341.000 επιβάτες, εκ των οποίων, οι 317.000 προέρχονταν από το εξωτερικό.

«Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για την ανάδειξη προτιμητέας κοινοπραξίας συμβούλων αξιοποίησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας, του πρώτου από τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, που είναι στην αρμοδιότητα του Υπερταμείου και εντάσσονται στη στρατηγική του για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας», σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.

«Σημειώνεται ότι υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή στον διαγωνισμό, καθώς έξι κοινοπραξίες υπέβαλαν τις προτάσεις τους, γεγονός που αναδεικνύει το σημαντικό ενδιαφέρον και τη δυναμική της όλης διαδικασίας. Μετά τη σχετική αξιολόγηση, αναδείχθηκε προτιμητέος ανάδοχος η κοινοπραξία των Deloitte Business Solutions Α.Ε. - FCNC Financial Advisors Ε.Π.Ε.- Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε. – Μαρία Ι. Γκολφινοπούλου - Κατερίνα Α. Χριστοδούλου Δικηγορική Εταιρεία (Your Legal Partners) – Δρακόπουλος και Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία (DVLaw).

Η κοινοπραξία θα αναλάβει να αναπτύξει και να υποβάλει μια συνδυαστική διαγνωστική μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις – λύσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση του αεροδρομίου μέσα από την κατάρτιση ενός επιχειρησιακού σχεδίου (business plan). Επίσης θα συνδράμει το Υπερταμείο στην προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του 2ου τριμήνου του 2022.

Η Καλαμάτα είναι ο πρώτος σταθμός υλοποίησης της στρατηγικής του Υπερταμείου για την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων με την εξασφάλιση σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό, αλλά και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», αναφέρεται στη συνέχεια του σχετικού δελτίου Τύπου.

Ο κ. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, Portfolio Manager του Υπερταμείου με ευθύνη για την αξιοποίηση των 23 αεροδρομίων δήλωσε σχετικά, «Η αξιοποίηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας θα δώσει ισχυρή ώθηση στον τουρισμό, όχι μόνον της περιοχής, αλλά και της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου συνολικότερα. Θα διευρύνει και αναβαθμίσει την ποιοτική αεροπορική σύνδεση της Καλαμάτας με σημαντικές ταξιδιωτικές αγορές του εξωτερικού λειτουργώντας ως καταλύτης για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, με προφανή ωφελήματα για την κοινωνία και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής».

Σύμφωνα με στοιχεία του 2019, από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας διακινήθηκαν 341.000 επιβάτες, εκ των οποίων, οι 317.000 προέρχονταν από το εξωτερικό. Συνολικά, το 2019, η επιβατική κίνηση στα 22 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας διαμορφώθηκε σε 1.8 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ οι πτήσεις ξεπέρασαν τις 36.000, δείχνοντας τη δυναμική και κυρίως τις προοπτικές που δημιουργεί η αξιοποίησή τους.

