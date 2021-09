Οικονομία

ΔΕΗ - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: Παρέμβαση Εισαγγελέα

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν τα δημοσιεύματα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Την παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη προκάλεσαν δημοσιεύματα σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες.



Ο εισαγγελικός λειτουργός έδωσε παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ερευνηθεί αν έχουν διαπραχθεί τυχόν αξιόποινες πράξεις όπως χειραγώγηση και κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης.



Στη δικογραφία που θα σχηματιστεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα συσχετιστεί και η αναφορά που κατέθεσαν στις αρχές της εβδομάδας στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έξι δικηγόροι.

Η αναφορά τους, που στηρίζεται σε όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είχε ως αίτημα να ερευνήσει η δικαιοσύνη αν έχουν διαπραχθεί αδικήματα, όπως χειραγώγηση μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο, αλλά και της ενδεχόμενης διάπραξης του αδικήματος της απιστίας και της παράβασης καθήκοντος.

