Champions League: Ο Ρονάλντο σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

Ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης απόψε το βράδυ κόντρα στη Βιγιαρεάλ, είναι έτοιμος να κάνει ακόμη δυο μεγάλα ρεκόρ.

Μία ακόμη ιστορική βραδιά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ικανή για να περάσει -για έναν επιπλέον λόγο- στην ιστορία του Champions League. Απόψε (29/9), στο «Ολντ Τράφορντ», στην αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ, στη 2η αγωνιστική των ομίλων (6ος) του Champions League, θα γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια (178) στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον πλανήτη.

Σε ηλικία 36 ετών, ο Πορτογάλος διεθνής -σε περίπτωση φυσικά που αγωνιστεί- θα αφήσει πίσω του τους Ικέρ Κασίγιας (177), Τσάβι Ερνάντες (157), Μέσι (149) και Ραούλ (142).

Μετά την επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ρονάλντο έχει πετύχει τρία γκολ στην αγγλική Premier League και σκόραρε ξανά στο Champions League στον πρώτο αγώνα, στην ήττα (2-1) από τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι επίσης ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 135 γκολ. Έχει σκοράρει απέναντι σε 36 διαφορετικούς αντιπάλους στο UCL και η Βιγιαρεάλ θα μπορούσε να είναι το 37ο θύμα του, ισοφαρίζοντας τον Λιονέλ Μέσι.

