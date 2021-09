“Game of chefs”: Οι παίκτες που διαγωνίζονται την Τετάρτη για το Boot Camp (εικόνες)

Life

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα τους καλωσορίσει στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι θα σηκώσουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση του Boot Camp και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάσουν στα… τυφλά τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα δώσουν τα «μαχαίρια» τους σε όσους καταφέρουν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.

Ανάμεσα στους παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Σοφία Χαντζή, Νίκος Μητρόπουλος, Άγγελος Σακάι, Γιώργος Καντέλης.

Η Σοφία γεννήθηκε στο Σίδνεϋ και μεγάλωσε στην Πάτρα. Είναι μαγείρισσα. Πριν από ένα χρόνο είχε ένα σοβαρό ατύχημα, έπεσε και χτύπησε πολύ άσχημα τον αυχένα της. Σήμερα νιώθει πολύ χαρούμενη που είναι και πάλι όρθια, έτοιμη να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα. Στο «Game Of Chefs» έρχεται μαζί με δύο φίλες της και ένα «μάτι» για να μην την ματιάζουν. Στην κουζίνα μπαίνει με ένα φασκόμηλο στο χέρι, που το έχει κάψει, θυμιατίζει και εύχεται καλή επιτυχία στους συμπαίκτες της. Το φασκόμηλο, λέει, είναι για να φύγει η αρνητική ενέργεια. Αν και αντιμετωπίζει αρκετές απρόοπτα που την καθυστερούν, στο τέλος καταφέρνει να κάνει το πιάτο που θέλει. Στο stress room, περνάει δύσκολα με τα σχόλια που ακούει από τους σεφ. Στην αρένα, η Σοφία γίνεται η αγαπημένη παίκτρια των κριτών και τους εντυπωσιάζει με το ταπεραμέντο της. Οι σεφ μένουν άφωνοι όταν μαθαίνουν ότι είχε μείνει παράλυτη οκτώ μήνες μετά το ατύχημά της.

Ο Νίκος έχει σπουδάσει μαγειρική και εργάζεται τα τελευταία δύο χρόνια ως μάγειρας. Στην κουζίνα, το άγχος και η πίεση του χρόνου τον καταβάλουν με αποτέλεσμα να ιδρώνει και να ξεφυσάει συνεχώς. Για πρώτη φορά, μαγείρεψε όταν πήγαινε στο Γυμνάσιο. Όταν οι γονείς του χώρισαν, η μητέρα του εργαζόταν όλη μέρα και αυτός ανέλαβε τη μαγειρική στο σπίτι για να τη βοηθάει. Μαζί με τη μαγειρική, είχε αναλάβει και τον ρόλο του άντρα του σπιτιού. Θαυμάζει και τους τρεις κριτέ,ς ενώ φοβάται περισσότερο τον Άγγελο Λάντο. Τελειώνει το στήσιμο του πιάτου του απογοητευμένος και θεωρεί ότι δεν ήταν η μέρα του. Την ώρα που βάζει το πιάτο του στον ειδικό ιμάντα μεταφοράς, εξομολογείται ότι φοβάται πως δεν θα περάσει. Οι κριτές δοκιμάζουν και απογοητεύονται από τν γεύση, αλλά ο Άνταμ Κοντοβάς βρίσκει μία βάση στο πιάτο που του αρέσει. Ο Νίκος μπαίνει στην αρένα στεναχωρημένος και εξηγεί στους κριτές πως δεν ήταν ακόμα έτοιμος για να μπει στο «Game Of Chefs», λόγω της μικρής εμπειρίας που έχει. Οι σεφ τον συμπαθούν πολύ, τι έκαναν, όμως, με τα μαχαίρια τους; Έδωσαν δεύτερη ευκαιρία στον Νίκο;

Ο Άγγελος ήταν μαθητής του Βασίλη Μουρατίδη και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που ήρθε στο «Game Of Chefs». Στην κουζίνα είναι ιδιαίτερα αθυρόστομος μιας και η πίεση του χρόνου τον αγχώνει. Όταν τοποθετεί τα πιάτα στον ειδικό ιμάντα τα περιγράφει και αναφέρει όλες τις αστοχίες που ο ίδιος βρήκε. Η κριτική που ακούει στο stress room τον αγχώνει πάρα πολύ, κάποια σχόλια τον απογοητεύουν και κάποια τον κάνουν να χαμογελάει. Όταν μπαίνει στην αρένα, ο Βασίλης Μουρατίδης δεν τον αναγνωρίζει και τον ρωτάει αν τον ξέρει από κάπου. Τον ρωτάει ποιος είναι ο λόγος που ήρθε στο «Game Of Chefs» και ο Άγγελος του απαντάει «εσείς σεφ». Ο Άγγελος Λάντος τονίζει πως το πιάτο έχει πάρα πολλά υλικά. Ο Άνταμ Κοντοβάς τον μαλώνει και του λέει πως μιλάει πολύ. Θα περάσει ο Άγγελος στο Boot Camp;

Ο Γιώργος στην κουζίνα είναι πολύ χαλαρός και φασαριόζος. Δεν αγχώνεται καθόλου. Για τη συνταγή του έχει μόλις τρία υλικά. Όμως, το ένα είναι ένα σπάνιο τυρί από την Κάσο. Ο Γιώργος εκτός από τη μαγειρική έχει ακόμα μία αγάπη, την Κάσο, και ονειρεύεται να ανοίξει εκεί ένα ταβερνάκι και να μένει μόνιμα. Στην Αθήνα, έχει την δική του ταβέρνα όπου μαζί του δουλεύει και όλη η οικογένειά του, οποία ήρθε μαζί του στο «Game Of Chefs» για να τον στηρίξει. Στην αρένα, οι σεφ των ρωτούν γιατί δεν έβαλε μακαρούνες και αυτός τους εξηγεί ότι ο χρόνος δεν θα του έφτανε. Τους αναλύει το πιάτο του, τους λέει ότι είναι παραδοσιακό και τους εξηγεί την ιστορία του σπάνιου τυριού που λέγεται σιτάκα. Θα τον περάσουν οι κριτές στην επόμενη φάση;

