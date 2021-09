Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ρωσία; Διαδοχικά “μαύρα” ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Η εκστρατεία του εμβολιασμού προχωρά με πολύ αργά βήματα και ουσιαστικά υπάρχει απουσία περιοριστικών μέτρων.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ρεκόρ ημερήσιων θανάτων από την COVID-19 για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ενώ η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία στο Κρεμλίνο στο πλαίσιο μιας αργής εκστρατείας εμβολιασμού και της απουσίας περιοριστικών μέτρων.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει από τον Ιούνιο ένα κύμα της επιδημίας που συνδέεται με το πιο μεταδοτικό, παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα του νέου κορονοϊού: το 24ωρο που πέρασε, 857 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την COVID-19, σύμφωνα με τον απολογισμό που δίδει καθημερινά στη δημοσιότητα η ρωσική κυβέρνηση, με τον αριθμό αυτόν να ξεπερνάει το ρεκόρ των 852 θανάτων που είχε καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα.

Συνολικά 206.388 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη νόσο που προκαλεί ο νέος κορονοϊός από τότε που ξέσπασε η πανδημία, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Ωστόσο η ρωσική στατιστική υπηρεσία Rosstat, η οποία καταρτίζει έναν χωριστό απολογισμό, είχε γνωστοποιήσει στα τέλη Ιουλίου ότι οι νεκροί από την πανδημία ξεπερνούν τους 350.000.

Σύμφωνα με αυτόν τον απολογισμό, η Ρωσία είναι η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα στην Ευρώπη.

"Διαπιστώνουμε μια ανοδική τάση των κρουσμάτων, ότι οι αριθμοί αυξάνονται, διαπιστώνουμε θλιβερά ρεκόρ θνητότητας", αντέδρασε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. "Η κατάσταση αυτή προκαλεί σοβαρό λόγο ανησυχίας, αλλά και κινητοποίησης", πρόσθεσε.

Για τη διατήρηση μιας εύθραυστης οικονομίας, οι δημόσιες αρχές αρνούνται να υιοθετήσουν περιοριστικά μέτρα για την υγεία ή να θέσουν σε ισχύ λοκντάουν. Η υποχρέωση για τη χρήση μάσκας τηρείται τυχαία στους δημόσιους χώρους και οι κανόνες για κοινωνική αποστασιοποίηση γίνονται σπάνια σεβαστοί.

Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19, εν μέσω δυσπιστίας στις διαβεβαιώσεις των αρχών, χαρακτηρίζεται από βραδείς ρυθμούς εδώ και μήνες παρά την ανάπτυξη τεσσάρων ρωσικών εμβολίων κατά της νόσου. Βάσει καταμέτρησης του ιστοτόπου Gogov, μόνον το 28,8% του ρωσικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρως μέχρι σήμερα.

Η Ρωσία έχει πληγεί βαριά από τον Ιούνιο από το στέλεχος Δέλτα του ιού και δεν έχει επιτύχει την ανάσχεση της εξάπλωσής του. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων που καταγράφονται καθημερινά ανέρχεται γύρω στα 20.000 εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες. Σήμερα έφτασε τα 22.430.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στη Μόσχα, όπου το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν 3.004 νέα κρούσματα και 65 θάνατοι, όπως και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Αγία Πετρούπολη, όπου καταγράφηκαν 1.933 νέα κρούσματα και 60 θάνατοι.

