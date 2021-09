Τοπικά Νέα

Επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Συλλήψεις και δεκάδες προσαγωγές - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Νέα ένταση στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης με συλλήψεις και τραυματισμούς. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Μαρτυρία - σοκ 15χρονης για τα όσα έζησε.

Σε συνολικά έξι συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα πρωινά επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά προσήχθησαν από την ευρύτερη περιοχή 40 άτομα.

Από τις 40 προσαγωγές οι 38 είναι μαθητές είτε του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, είτε άλλων σχολείων και δύο εξωσχολικοί.

Αναφορικά με τις συλλήψεις, οι τρεις σημειώθηκαν πέριξ του σχολικού συγκροτήματος, δύο είναι μαθητές του ΕΠΑΛ και ένας είναι 20χρονος.

Όλοι τους συνελήφθησαν για παράβαση του νομού περί όπλων καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια και σιδερογροθιες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Πρωινές ώρες σήμερα (Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021), έξω από Επαγγελματικό Λύκειο στην περιοχή της Σταυρούπολης, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φοιτητικές οργανώσεις και συλλογικότητες, με αφορμή γεγονότα που έλαβαν χώρα την προηγούμενη ημέρα στο ίδιο σημείο.

Για τον σκοπό αυτό εξ’ αρχής στον χώρο είχαν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούσαν προληπτικούς ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή. Οι διατιθέμενες δυνάμεις εντόπισαν και προσήγαγαν πέντε (5) άτομα, τα οποία κατευθύνονταν προς το ανωτέρω σχολείο, εκ των οποίων τρία (3) συνελήφθησαν, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, άτομα τα οποία βρίσκονταν σε προαύλιο χώρο του ανωτέρω σχολικού συγκροτήματος, ομοιόμορφα σχεδόν ενδεδυμένα (με μαύρα ρούχα) και έχοντας καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, έρριψαν εξωτερικά αυτού αντικείμενα, μεταξύ των οποίων τέσσερις (4) αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς (μολότοφ). Αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν διατεθεί στο σημείο, επενέβησαν άμεσα και απέτρεψαν περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης".

«Είχαν μαχαίρια και τσεκούρια», λέει 15χρονη

Μία 15χρονη μαθήτρια του ΕΠΑΛ Σταυρούπολης περιγράφει τις τρομακτικές στιγμές της συμπλοκής που έγινε το πρωί μπροστά από το σχολείο μιλώντας στο GRTimes.

«Δέχθηκαν επίθεση και το αγόρι προσπάθησε να σώσει το κορίτσι. Έφαγαν και οι δύο ξύλο με το αγόρι να έχει σπάσει την μύτη του, να έχει πρησμένο μάτι και να είναι γεμάτος αίματα», αναφέρει η μαθήτρια.

«Μόλις το αγόρι προσπάθησε να πάει στην αυλή του σχολείου, του επιτέθηκαν όλοι μαζί και τον χτύπησαν άγρια ενώ υπήρξαν και άλλοι τραυματισμοί», σύμφωνα με την 15χρονη.

Σε ερώτηση για το ποιοι ήταν αυτοί που επιτέθηκαν, απαντά “οι φασίστες” οι οποίοι είναι ενήλικοι και όχι μαθητές του σχολείου, ενώ εξήγησε ότι έρχονται στο συγκεκριμένο συγκρότημα καθώς βλέπουν να γίνονται πολλές καταλήψεις.

«Στην αρχή επιτέθηκαν στην κοπέλα. Μετά μπήκε το αγόρι για να την σώσει και έφαγε ξύλο. Τους ξυλοκόπησαν και είχαν μαχαίρια, τσεκούρια, ξύλα και διάφορα», υπογραμμίζει.

Η 15χρονη τονίζει πως οι μαθητές του σχολείου φοβούνται πλέον με όσα γίνονται.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τα επεισόδια ζήτησε η Νίκη Κεραμέως

Νωρίτερα, την παρέμβαση του εισαγγελέα για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης τα τελευταία δύο 24ωρα ζήτησε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του υπουργείου Παιδείας «βίαιες συμπεριφορές σαν αυτές που σημειώθηκαν στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές».

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τα επεισόδια στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, ανακοινώνει:

Βίαιες συμπεριφορές σαν αυτές που σημειώθηκαν στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.

Μεμονωμένες ομάδες δεν μπορούν να στέκονται εμπόδιο στην πρόοδο των παιδιών μας και να αμαυρώνουν τα σχολεία μας, χώρους γνώσης, δημιουργίας, ελεύθερης σκέψης.

Με αναφορά της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητείται η παρέμβασή του για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης».

Μπαχαράκης: Κανονικά θα λειτουργήσει αύριο το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης

Κανονικά θα λειτουργήσει αύριο το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, όπως δήλωσε ο αν. περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Θωμάς Μπαχαράκης, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι, στο σχολείο, με τη συμμετοχή και του δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Δεμουρτζίδη.

«Κανονικά θα λειτουργήσει, ελπίζουμε να μην έχουμε επεισόδια. Είναι κάτι που εξελίσσεται δυναμικά, δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει αύριο. Είμαστε εδώ για να το παρακολουθήσουμε και να δράσουμε, αν χρειαστεί, άμεσα», τόνισε ο κ. Μπαχαράκης, σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ενώ σε ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο να λειτουργήσει το σχολείο με τηλεκπαίδευση τις επόμενες ημέρες, απάντησε πως «δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή».

«Προσπαθούμε να δώσουμε λύση. Έχουμε εικόνα, έχουμε άποψη, όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη των γεγονότων», σημείωσε ο αν. περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, διαβεβαιώνοντας ότι γίνεται προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία. «Εμεινα μέσα ώσπου να φύγει μέχρι και το τελευταίο παιδί. Ήθελα εγώ ο ίδιος να διαβεβαιώσω ότι φεύγουν τα παιδιά ομαλά από το σχολείο», σημείωσε ο κ. Μπαχαράκης.

Απαράδεκτοι οι ναζιστικοί χαιρετισμοί- Η βία δεν έχει θέση στο σχολείου

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι κάποιοι από τους αποχωρούντες χαιρετούσαν ναζιστικά, ο κ. Μπαχαράκης χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός και πρόσθεσε: «Η βία, απ’ όπου κι αν προέρχεται, την καταδικάζουμε και δεν τη θέλουμε και στα σχολεία. Δεν υπάρχει η λέξη βία μέσα στα σχολεία. Δεν τη θέλουμε και προς την κατεύθυνση αυτή προσπαθούμε να κινηθούμε».

Σε ερώτηση αν υπάρχουν και εξωσχολικοί, ανέφερε πως η διερεύνηση που γίνεται υπηρεσιακά λέει πως «υπάρχουν και εξωσχολικοί και μαθητές», υπογράμμισε ότι ήδη από χθες υπάρχει επικοινωνία με την αστυνομία και τον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε ό,τι αφορά τους σημερινούς τραυματισμούς μαθητών ανέφερε πως «δεν ήταν οι οι πρωτεργάτες των επεισοδίων, ήταν μέσα από το άλλο σχολείο, μεταξύ τους».

