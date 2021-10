Παράξενα

“Έψησε” και “έφαγε”… την Κρήτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλη η Κρήτη στο... πιάτο Χανιώτη κρεοτέχνη.

Όλοι έχουμε φάει διάφορες νοστιμιές της Κρήτης, αλλά αν μπορούσαμε να φάμε την ίδια την Κρήτη;

Γίνεται κι αυτό, σκέφτηκε ο Χανιώτης κρεοτέχνης Νίκος Κελαϊδής κι έψησε μια… Κρήτη σχεδόν ένα μέτρο. Από κρέας φυσικά!

Όλα τα υλικά που χρησιμοποίησε παράγονται και καταναλώνονται στον τόπο μας γενιές τώρα και το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα γευστικό. Ουσιαστικά ήταν μια αλμυρή τούρτα από κιμά, γεμιστή με παραδοσιακά προϊόντα όπως απάκι, σύγκλινο, γραβιέρα με θυμάρι και λουκάνικο χωριάτικο με κρασί, ενώ δεν έλειψε και το ελαιόλαδο.

“Την ψήσαμε και τη φάγαμε… νομό-νομό! Ήταν 3,5 κιλά και 87 εκατοστά“, είπε στο zarpanews.gr o Νίκος Κελαϊδής. “Ως κρεοτέχνης ασχολούμαι με την προετοιμασία του κρέατος, αλλά χρειάζεται να είσαι δημιουργικός σε αυτό το επάγγελμα. Αυτή τη φορά είχα αυτή την ιδέα και νομίζω πως το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό”.

Σοβαρά μιλώντας πάντως, ο κ. Κελαϊδής είναι μέλος της Ομάδας Ελλήνων Κρεοτεχνών που αριθμεί 170 άτομα σε όλη την Ελλάδα και μόλις 5 στην Κρήτη. Οι κρεοτέχνες, μεταξύ άλλων, εφευρίσκουν ιδιαίτερους τρόπους να παρουσιάσουν τα προϊόντα κρέατος ή τα φαγητά στον καταναλωτή και απαιτείται ταλέντο για να τα καταφέρει κανείς.

Αποκλειστικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κρήτη χρειάστηκε πέντε ανθρώπους για να… καταναλωθεί ολόκληρη.

Πηγή: Zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: θα πατάξουμε τους θύλακες φασισμού μέσα στα σχολεία (βίντεο)

Ληστεία στην Μητροπόλεως: συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης - μητέρα μαθήτριας: δεν θέλω το παιδί μου να γίνει νέος Φύσσας