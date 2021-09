Αθλητικά

Conference League – ΠΑΟΚ: κρίσιμη αναμέτρηση με την Σλόβαν Μπρατισλάβας

Σε ποιες αλλαγές ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Λουτσέσκου ενόψει και του παιχνιδιού με τον ΟΦΗ στην Κρήτη.

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο ΠΑΟΚ και είναι έτοιμος για το σημαντικό ραντεβού της 2ης αγωνιστικής (30/9, 22:00) της φάσης των ομίλων του Europa Conference League και το παιχνίδι του απέναντι στην Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ίσως προχωρήσει σε μικρής κλίμακας αλλαγές, ενόψει και του παιχνιδιού της Κυριακής (3/10) με τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Έτσι πιθανολογείται ότι μπορεί να ξεκινήσει με βασικό φορ τον Τσούμπα Ακπομ, στο αριστερό άκρο της επίθεσης τον Αλεξάνδρου Μιτρίτσα και ίσως επαναφέρει στο αριστερό άκρο της άμυνας τον Αντελίνο Βιεϊρίνια μετά την αποθεραπεία του.

Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει πιθανότατα με τους Πασχαλάκη, Τέιλορ, Βιεϊρίνια, Μιχαηλίδη, Μιχάι ή Βαρέλα, Σβαμπ, Αουγκούστο, Κούρτιτς, Άντ. Ζίβκοβιτς, Ακπομ και Μιτρίτσα.

