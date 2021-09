Κόσμος

Ιταλία: καταστροφική η κακοκαιρία (εικόνες)

Ζημιές έχουν προκαλέσει η καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν τη γειτονική χώρα.

Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει στην Ιταλία η κακοκαιρία.

Η επαρχία Μπλέβιο βρέθηκε στο επίκεντρο των πλημμυρών.

Την ίδια ώρα, κεντρική οδική αρτηρία, η SP583 έκλεισε λόγω φερτών υλικών που μεταφέρθηκαν με τα νερά.

Από τις καταστροφές δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όμως σε 15 περιπτώσεις παρέμβει η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων.

