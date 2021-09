Παράξενα

Νάρκωνε την γυναίκα του για να... την βιάζουν άγνωστοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοφανής υπόθεση βιασμού γυναίκας. επί μία δεκαετία, στη Γαλλία

Έκλεινε ραντεβού μέσω διαδικτύου, επί μία δεκαετία, με αγνώστους για να βιάζουν την συζυγό του. Αυτή η πρωτοφανής υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν τουλάχιστον 40 άνδρες στη νοτιοανατολική Γαλλία

«Είναι σπάνιο να έχουμε τόσα στοιχεία σε μια υπόθεση βιασμών. Εκεί, όλα περιγράφονται, παρόλο που το θύμα, χωρίς τις αισθήσεις του κατά τους βιασμούς, δεν θυμάται τίποτα», είπε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αστυνομικός διοικητής Ζερεμί Μπος Μπλατιέρ, από τη αστυνομία της Αβινιόν. Είπε μάλιστα ότι ο σύζυγος, ένας συνταξιούχος τεχνίτης 68 ετών, μαγνητοσκοπούσε όλους τους βιασμούς.

«Είναι μια υπόθεση εξίσου πρωτοφανής λόγω της διάρκειας των συμβάντων (μεταξύ του 2010 και του 2020) και του αριθμού των δραστών», πρόσθεσε ο ίδιος.

Συνολικά, 45 άτομα ταυτοποιήθηκαν κατά την έρευνα που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο.

Τριάντα τρία πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο σύζυγος του θύματος, έχουν ήδη κατηγορηθεί και συλληφθεί, ενώ εννέα ακόμα προφυλακίστηκαν. Δύο άνδρες ανακρίνονται και ένας έχει πεθάνει.

Αυτή η ασυνήθιστη υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Σεπτέμβριο του 2020 ύστερα από ένα απλό περιστατικό: ο σύζυγος συνελήφθη σε κατάστημα αφού αιφνιδιάστηκε από φρουρό την ώρα που βιντεοσκοπούσε κάτω από τις φούστες των πελατισσών.

Κοιτώντας στον υπολογιστή του, οι ερευνητές ανακάλυψαν βίντεο στα οποία φαινόταν η σύζυγός του, ναρκωμένη, να βιάζεται από άνδρες.

Στο διαδίκτυο, ανακάλυψαν επίσης μηνύματα του συζύγου που είχαν αναρτηθεί σε φόρουμ γνωριμιών όπου πρότεινε σε πρόσωπα να έλθουν και να εκμεταλλευθούν τη σύζυγό του ενώ εκείνη δεν θα είχε τις αισθήσεις της.

«Ο άνδρας χρησιμοποιούσε ισχυρά αγχολυτικά για να ναρκώσει τη σύζυγό του, την τοποθετούσε γυμνή στο κρεβάτι και αύξανε τη θερμοκρασία στο δωμάτιο για να μην ξυπνήσει. Οι άνδρες έμπαιναν ήσυχα, ψιθύριζαν και εάν το θύμα κουνούσε το χέρι της, έφευγαν», είπε ο αστυνομικός διοικητής Μπος Μπλατιέρ.

Οι φερόμενοι ως δράστες, ηλικίας μεταξύ 24 και 71 ετών, προέρχονται από διάφορα κοινωνικά στρώματα. Ορισμένοι είναι άγαμοι, άλλοι έχουν παιδιά, είναι διαζευγμένοι ή έχουν σχέση.

Το θύμα, μητέρα τριών παιδιών ηλικίας περίπου 30 ετών, δεν ήταν ένα αδύναμο πλάσμα υπό τον ζυγό του συζύγου της, σύμφωνα με την αστυνομία. «Σοκαρισμένη», θα ανακάλυπτε τα γεγονότα κατά την έρευνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Συλλήψεις και δεκάδες προσαγωγές - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Σεισμός στην Κρήτη: Πανικός σε δημοτικό σχολείο την ώρα του Εγκέλαδου (βίντεο)

Σέρρες: Αιματηρός καβγάς μεταξύ ζευγαριού