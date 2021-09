Κοινωνία

Μαργαρίτα Θεοδωράκη - Νίκος Κουρής: Στα δικαστήρια για το επώνυμο “Θεοδωράκης”

Μάχη για το επώνυμο Θεοδωράκης. Ασφαλιστικά μέτρα από τη Μαργαρίτα Θεοδωράκη κατά του Νίκου Κουρή.

Προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου, που θα εκδοθεί τις επόμενες ώρες, ζήτησε η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα, με σκοπό να απαγορευτεί η χρήση του επωνύμου του πατέρα της από τον 54χρονο Νίκο Κουρή, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι γιος του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη με ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε σε βάρος του 54χρονου που ισχυρίζεται πως είναι γιος εκτός γάμου του καλλιτέχνη, ζητά να του απαγορευτεί να χρησιμοποιεί το επίθετο του πατέρα της, ισχυριζόμενη ότι ο 54χρονος «αποβλέπει στη δημιουργία κληρονομικού δικαιώματος επί κάθε στοιχείου της κληρονομιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος».

Ενόψει της κατάθεσης της αίτησης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και κύριας αγωγής που θα εκδικαστούν το επόμενο διάστημα, η κ. Θεοδωράκη αιτήθηκε την έκδοση προσωρινής διαταγής μέχρι να κριθεί από το δικαστήριο η υπόθεση, η οποία εξετάστηκε σήμερα παρουσία τόσο της αιτούσας όσο και του καθ' ού.

Η αιτούσα που μετέβη στο δικαστήριο συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της Αλέξανδρο Λυκουρέζο αναφέρει στην αίτηση της πως ο κ. Κουρής:

«Αυτοπροβάλλεται και αναμειγνύεται σε διάφορες εκδηλώσεις και καταστάσεις της ρέουσας κοινωνικής ζωής ως ο γιος του Μίκη Θεοδωράκη […] ως πρόσωπο -γόνος ενός Πνευματικού ανθρώπου που έχει αναγνωρίσει η υφήλιος […] προσποιούμενος ότι εκπροσωπεί όλη την οικογένειά του και δη εμένα και χρησιμοποιεί το επίθετο "Θεοδωράκης" ως απόρροια σχέσης πατρός προς τέκνο, επιχειρώντας να προσδώσει κύρος και βαρύτητα στο πρόσωπό του, και συγχρόνως να προσδώσει κύρος και ποιότητα στην εκδήλωση που συμμετέχει αλλά συγχρόνως προσπαθώντας να προσχωρήσει και να εγκριθεί από την οικογένεια του μουσουργού Μίκη Θεοδωράκη. Σε κάθε περίπτωση αποβλέπει στη δημιουργία κληρονομικού δικαιώματος επί κάθε στοιχείου της κληρονομιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος».

Κατά την κ. Θεοδωράκη ο αντίδικός της προσβάλλει το δικαίωμα της προσωπικότητάς της ως κληρονόμου και δικαιούχου του μουσικοσυνθέτη «και δη του βασικού στοιχείου αυτής, δηλαδή του επωνύμου "Θεοδωράκης" με την παράνομη χρήση τούτου από τον καθ’ ού, που αποτελεί το βασικό στοιχείο εξατομίκευσης του προσώπου στον εξωτερικό κόσμο».

Ο κ. Κουρής από την πλευρά του επιμένει πως είναι γιος του Μίκη Θεοδωράκη και, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, σύντομα πρόκειται να προχωρήσει σε έλεγχο πατρότητας μέσω ταυτοποίησης γενετικού υλικού, ώστε «και τυπικά να αποδειχθεί» η γονική σχέση του με τον Μίκη Θεοδωράκη.

