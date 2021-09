Κοινωνία

Ξύλο μεταξύ μαθητριών μετά από καταγγελία για βιασμό

Το ξύλο μεταξύ 15χρονων στο πάρκο, οι ισχυρισμοί για τον βιασμό σε πάρτι και η καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα.

Μετά τα επεισόδια και το άγριο ξύλο μεταξύ ανήλικων κοριτσιών, το βράδυ του Σαββάτου στον Βόλο, ένα νέο περιστατικό βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δυο 15χρομες μαθήτριες τσακώθηκαν στο σχολείο τους, σε Λύκειο της βορειοανατολικής Αττικής. Κι ενώ το περιστατικό δεν φαινόταν να έχει συνέχεια, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η μια μαθήτρια πήγε σε πάρκο στο Μαρούσι προκειμένου να βρει τη συμμαθήτρια της και να λύσουν την παρεξήγηση.

Η δεύτερη μαθήτρια ήταν στο πάρκο μαζί με 4 φίλες της και όχι μόνο δεν κατάφεραν να λύσουν την παρεξήγηση, αλλά ακολούθησε λογομαχία με βρισιές και έπεσαν και χαστούκια προς τη μαθήτρια που είχε πάει μόνη της στο πάρκο.

Το θύμα της επίθεσης κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, καταθέτοντας ότι αφορμή για το επεισόδιο, ήταν το γεγονός ότι ένας συνομήλικος της την είχε βιάσει πριν από λίγους μήνες σε ένα πάρτι.

Τότε όμως δεν είχε κάνει καταγγελία, αλλά οι ισχυρισμοί της διέρρευσαν στο σχολικό περιβάλλον και αποτέλεσαν την αφορμή για το επεισόδιο με τη συμμαθήτρια της και τις φίλες της.

