David Bowie – “Toy”: κυκλοφόρησε το χαμένο άλμπουμ του

Σε σετ με την ειδική έκδοση κυκλοφορεί επισήμως το άλμπουμ του μεγάλου καλλιτέχνη, μια δεκαετία μετά τη διαρροή του.

Το περιβόητο «χαμένο» άλμπουμ του Ντέιβιντ Μπόουι με τίτλο «Toy» του 2001 κυκλοφορεί επίσημα πλέον.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επανεγγραφές και ανανεωμένες εκδοχές ορισμένων από των πρώτων τραγουδιών του Μπόουι. Αρχικά υπήρξαν σχέδια να κυκλοφορήσει ως συνέχεια του άλμπουμ «Hours…» του 1999, αλλά αυτό δεν έγινε μετά από διαμάχη μεταξύ του Ντέιβιντ Μπόουι και της τότε δισκογραφικής του Virgin.

Το 2011, το άλμπουμ διέρρευσε στο διαδίκτυο και τώρα, μια δεκαετία αργότερα θα κυκλοφορήσει επίσημα μαζί με την ειδική έκδοση σετ «Era Five».

Σε tweet στον επίσημο λογαριασμό του Ντέιβιντ Μπόουι αναφέρεται: «Ανάλογα με το πού βρίσκεστε στον πλανήτη, αν είναι 29 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να ακούσετε μέσω streaming τη ραδιοφωνική έκδοση του «You've Got A Habit Of Leaving» από το επερχόμενο άλμπουμ «Toy» μέσω της αγαπημένης σας πλατφόρμας».

Depending where you are on the planet, if it’s 29th September you might be streaming the radio edit of You've Got A Habit Of Leaving from the forthcoming Toy album, via your favourite streaming service. More details regarding that and the rest of the Era Five box, later today. pic.twitter.com/0eD2Q0GaUo