Κορονοϊός: σε παιδιά το 29% των κρουσμάτων

Αυξημένος συγκριτικά με την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των παιδιών που νοσούν από κορονοϊό.

Συνολικά 4.026 παιδιά νοσούν από κορονοϊό. Πρόκειται για παιδιά ηλικίας 4-18 ετών και ο αριθμός των κρουσμάτων αφορά την εβδομάδα 20 – 26 Σεπτεμβρίου.

Τα παιδιά αποτελούν το 29% των κρουσμάτων (+21% από την προηγούμενη εβδομάδα) από το σύνολο των κρουσμάτων.

Βάσει των στοιχείων του ΕΟΔΥ, την προηγούμενη εβδομάδα (13 έως 19 Σεπτεμβρίου) το σύνολο των κρουσμάτων ηλικίας 4-18 ετών ήταν 3.559, αποτελώντας το 24% στο σύνολο των κρουσμάτων.

