Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί σταθμοί - ΟΑΕΔ: Οι προσωρινοί πίνακες συμπληρωματικών εγγραφών

Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή ενστάσεων απο ενδιαφερόμενους γονείς - κηδεμόνες

Αναρτήθηκαν στο site του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής των συμπληρωματικών εγγραφών βρεφών-νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων εντός τριών ημερών και, συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται απευθείας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με συνημμένα δικαιολογητικά, που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους.

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-oaed.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί του ΟΑΕΔ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια 8 μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2021) έως 4 ετών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, που εξασφαλίζει την αρμονική εκπαιδευτική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

