Κορονοϊός: Στο “κόκκινο” Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χαλκιδική και Κιλκίς

Τα μέτρα που θα ισχύσουν στις περιοχές που από σήμερα μπήκαν και επίσημα στο «κόκκινο».

Επίσημα στο «κόκκινο» μπήκαν η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Λάρισα και το Κιλκίς, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού.

Βάσει του χάρτη του ΕΟΔΥ οι παραπάνω περιοχές έχουν πλέον κοκκινήσει και όπως προβλέπεται στο σχετικό πρωτόκολλο, θα επιβληθούν περιοριστικά μέτρα.

Ειδικότερα:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 01:00 το βράδυ έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας.

Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.

Δείτε πώς διαμορφώθηκε ο επιδημιολογικός χάρτης της χώρας μετά την επικαιροποίηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ το απόγευμα της Τετάρτης (29.09.2021), στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 325 νέα κρούσματα κορονοϊού και στη Λάρισα 122. Διψήφιο αριθμό μολύνσεων είχαν το Κιλκίς (21) και η Χαλκιδική (38).

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 653.535 (ημερήσια μεταβολή +0.3%), εκ των οποίων 50.9% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 77 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.183 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Ο χάρτης εμβολιαστικής κάλυψης

