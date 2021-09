Αθλητικά

Πελέ: Εξιτήριο από το νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πιο δυνατός από ποτέ» επιστρέφει στο σπίτι του ο Πελέ, μετά την επέμβαση για όγκο.

Ο Πέλε πρόκειται να βγει από το νοσοκομείο μετά την ανάρρωσή του, έπειτα από μια επέμβαση αφαίρεσης όγκου από το παχύ έντερο, όπως δήλωσε σήμερα η κόρη του, Κέλι Νασιμέντο.

Δεν είπε πότε ακριβώς θα φύγει από το νοσοκομείο "Albert Einstein" στο Σάο Πάολο, αλλά η εφημερίδα "Estado de Sao Paulo" ανέφερε ότι θα πάρει εξιτήριο αύριο Πέμπτη.

«Τώρα είναι πιο δυνατός και βγαίνει από το νοσοκομείο για να συνεχίσει να αναρρώνει και να νοσηλεύεται στο σπίτι, επιστρέφω σπίτι» έγραψε η κόρη του Πελέ στο Instagram.

Η Κέλι χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δημοσιεύσει ενημερώσεις για τον πατέρα της κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο, συμπεριλαμβανομένων βίντεο από την ανάρρωσή του.

Ο Πελέ, ο οποίος στις 23 Οκτωβρίου θα γίνει 81 ετών, υποβλήθηκε στην επέμβαση στις 4 Σεπτεμβρίου. Ήταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου τις επόμενες ημέρες, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε δωμάτιο.

Ο Πελέ, ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει τρία Παγκόσμια Κύπελλα, υπέφερε από προβλήματα στο ισχίο εδώ και χρόνια και δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς βοήθεια.

Οι δημόσιες εμφανίσεις του είχαν ήδη μειωθεί πριν από την πανδημία της Covid-19 και έκτοτε έχει κάνει λίγες περιττές εξόδους έξω από το σπίτι του κοντά στο Σάντος.

Ο γιος του, Εντίνιο, είπε πέρυσι ότι ο πατέρας του βρισκόταν σε κατάθλιψη, κάτι που ο Πελέ αργότερα αρνήθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Θανάσης Τεγόπουλος

Σέρρες: Αιματηρός καβγάς μεταξύ ζευγαριού

“The 2night show”: “ανατρεπτικοί” καλεσμένοι την Τετάρτη