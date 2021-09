Τοπικά Νέα

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Νέα επεισόδια με πετροπόλεμο και χημικά (εικόνες)

Επίθεση ακροδεξιών κουκουλοφόρων πριν από το αντιφασιστικό συλλαλητήριο, στην πλατεία Τερψιθέας.



Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν λίγο πριν τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Τερψιθέας στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ακροδεξιών που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, επιτέθηκε ξαφνικά και απρόκλητα στα άτομα που άρχισαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία ενόψει του αντιφασιστικού συλλαλητηρίου .

Οι ακροδεξιοί πέταξαν πέτρες πυρσούς και άλλα αντικείμενα προκαλώντας την άμεση αντίδραση των συγκεντρωμένων οι οποίοι προσπάθησαν να αμυνθούν. Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο δεν πρόλαβαν να κινηθούν και σύμφωνα με τους διαδηλωτές άργησαν να αντιδράσουν και να αποτρέψουν την επίθεση.

Οι δυνάμεις των ΜAT που έφτασαν στο σημείο έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών για να απομακρύνουν τους ακροδεξιούς ενώ δικυκλιστές αστυνομικοί έκαναν αναζητήσεις στα γύρω στενά.

Μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε πριν από την έναρξη της αντιφασιστικής κινητοποίησης, η αστυνομική δύναμη αυξήθηκε σημαντικά και αυτή την ώρα περιφρουρεί τόσο σημείο του συλλαλητηρίου, όσο και τα γύρω στενά όπου μπορεί να υπάρχουν ύποπτες κινήσεις.

